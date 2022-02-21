В дом на Аллее Героев в Волгограде обещают вернуть тепло к концу дня





В Центральном районе Волгограда 21 февраля бригады «Концессий теплоснабжения» устраняют аварию на сетях. Жильцы расположенного на Аллее Героев дома №2 жалуются на холод в квартирах. Ликвидировать порыв на трубе рабочие планируют до конца понедельника.

- На вводе в жилой дом произошло технологическое нарушение. Сегодня бригада тепловых сетей завершит восстановительные работы на коммуникациях, - рассказали в организации. - В настоящий момент теплоснабжение дома осуществляется в штатном режиме, но на время проведения работ поставка ресурса в данный дом будет приостановлена.

По предварительной оценке, до конца дня подача ресурса будет нормализована. Если в отдельных комнатах батареи останутся холодными, необходимо обратиться в управляющую компанию для регулировки внутридомовых сетей.