Самолет из Симферополя вынужденно приземлился в аэропорту Волгограда

Общество 20.02.2022 16:26
0
20.02.2022 16:26
Самолет компании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс Симферополь – Екатеринбург, приземлился в аэропорту Волгограда по техническим причинам. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме в 14.36 20 февраля, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе волгоградского аэропорта.
По данным сервиса Flightradar24, борт отклонился от курса на границе Ростовской и Волгоградской областей и начал снижение. В настоящее время самолет находится в аэропорту Волгограда.
Реклама
«Деревья рубят, щепки не летят»: в Волжском избавляются от аварийных деревьев20.02.2022 17:53
Общество 20.02.2022 17:53
В Волгоградскую область выехал первый поезд с беженцами из Донбасса20.02.2022 15:18
Общество 20.02.2022 15:18
Браконьеров с сетями и мешками рыбы поймали в Волгоградской области20.02.2022 14:32
Общество 20.02.2022 14:32
Власти Волгоградской области подготовились к приему и размещению беженцев20.02.2022 13:50
Общество 20.02.2022 13:50
В дома жителей Семи ветров в Волгограде возвращаются тепло и горячая вода20.02.2022 12:08
Общество 20.02.2022 12:08
Волгоградская область готова принять 3,5 тысячи беженцев с Донбасса20.02.2022 11:45
Общество 20.02.2022 11:45
«Танк-снайпер» впервые опробовали в учениях на полигоне под Волгоградом20.02.2022 09:46
Общество 20.02.2022 09:46
Прикоснуться к весне: выставка первоцветов вызвала ажиотаж среди волгоградцев20.02.2022 09:16
Общество 20.02.2022 09:16
На рынках в Волгоградской области исчезла говядина20.02.2022 08:35
Общество 20.02.2022 08:35
Волгоградский губернатор ввел режим повышенной готовности из-за приема беженцев19.02.2022 17:31
Общество 19.02.2022 17:31
В Волгограде восстановят ведущую к набережной гранитную лестницу19.02.2022 16:00
Общество 19.02.2022 16:00
Волгоградская область готовится к встрече беженцев с Донбасса19.02.2022 13:19
Общество 19.02.2022 13:19
«Состояние крайне тяжелое»: врачи спасают жизнь попавшего под электричку волгоградца19.02.2022 13:02
Общество 19.02.2022 13:02
С дорог Волгограда сметут песок и пыль19.02.2022 10:57
Общество 19.02.2022 10:57
Чудо под замком: журналисты побывали в храме с мироточащими иконами под Волгоградом19.02.2022 09:04
Общество 19.02.2022 09:04
Реклама