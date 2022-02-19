Covid-19

В Волгоградской области зафиксировано рекордное число исцелений от COVID-19

Covid-19 19.02.2022 11:58
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19.02.2022 11:58


За минувшие сутки в Волгоградской области выздоровели от коронавируса сразу 1429 человек – это новый рекордный показатель за последний месяц, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные федерального оперштаба. Днем ранее в регионе от COVID-19 вылечились 984 человека. 
Всего за последние сутки выявлено 1586 новых случаев заражений коронавирусом. От общего числа заболевших госпитализированы в стационары 316 волгоградцев. 
Несмотря на положительные показатели по выздоровлению, смертность от опасной инфекции остается на высоком уровне. Так, за сутки от последствий коронавирусной инфекции погибли 17 человек. Всего 6220 жителей Волгоградской области стали жертвами пандемии. 

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