Банк «Открытие»: одежда и обувь оказались самыми популярными товарами, которые жители юга покупают онлайн
Общество 18.02.2022 19:20
0
18.02.2022 19:20
Жители Южного федерального округа активно пользуются возможностями интернет-торговли и регулярно совершают покупки в сети. Более половины южан (51%) регулярно покупают через интернет одежду и обувь. 41% приобретают продовольственные товары. А 35% покупают исключительно готовую еду. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».
Четверть опрошенных стабильно в онлайне берут различные гаджеты. 19%, 18% и 17% соответственно покупают авиабилеты, посуду и билеты в кино или театр. 16% заявили, что они регулярно приобретают финансовые продукты.
Женщины занимаются шопингом в сети чаще мужчин. Несколько раз в неделю что-то покупают 26% представительниц прекрасного пола, еще 30% ограничиваются одной покупкой. Среди мужчин такую периодичность соблюдают 15% и 28% опрошенных соответственно.
Треть опрошенных (35%) заявили, что никогда не будут покупать через интернет финансовые продукты. Гаджеты категорически не хотят приобретать через интернет 24% респондентов, продовольственные товары 18%, одежду и обувь 16%, посуду 13%. Готовую еду не готовы покупать 11% респондентов.
Главными недостатками покупок онлайн (открытый вопрос можно было давать более одного варианта ответа) южане считают невозможность потрогать товар руками (83%), высокую вероятность обмана (42%), трудности с возвратом товара, если он не подошел (35%), угрозу попадания в руки мошенников персональных данных или данных банковской карты (31%). При этом 4% опрошенных не видят в интернет-торговле никаких недостатков.
Главными преимуществами покупок онлайн (открытый вопрос можно было давать более одного варианта ответа) жители округа считают удобство (61%), экономию времени (54%), экономию денег (39%), безопасность в эпоху пандемии (29%). При этом 8% не видят в интернет-торговле никаких преимуществ.
К перспективам перевода в онлайн торговли лекарствами южане относятся настороженно. По мнению 39%, торговать онлайн можно только БАДами, 33% допускают торговлю лекарствами через интернет лишь при условии запуска системы электронных рецептов. По мнению 29% продавать в сети лекарства можно, за исключением антибиотиков и психотропных препаратов.
*Опрос проведен банком «Открытие» 6 –14 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
Реклама
«Ситиматик-Волгоград» поспорит с Роспотребнадзором из-за свалки на Менделеева18.02.2022 18:52
Общество 18.02.2022 18:52
В Волгограде еще один дом «поплыл» из-за незаконченного капремонта18.02.2022 18:49
Общество 18.02.2022 18:49
Водителей Волгоградской области просят не покидать регион в выходные18.02.2022 17:06
Общество 18.02.2022 17:06
Волгоградские газовики рассказали о том, как «догазифицировать» свой дом18.02.2022 15:04
Общество 18.02.2022 15:04
В Волгограде регоператора оштрафовали за нерегулярный вывоз мусора18.02.2022 10:23
Общество 18.02.2022 10:23
В Волгограде УК заплатит за сгнивший чердак18.02.2022 09:57
Общество 18.02.2022 09:57
Дорожники за ночь заделали яму на севере Волгограда после публикации «Высоты 102»18.02.2022 09:27
Общество 18.02.2022 09:27
От плюса до минуса: трассы в Волгоградской области попали во власть тумана и гололеда18.02.2022 08:58
Общество 18.02.2022 08:58
Гадючий лук вырастили для выставки первоцветов в Волжском18.02.2022 08:29
Общество 18.02.2022 08:29
В Волгограде 26 улиц и 2 СНТ останутся без света18.02.2022 08:16
Общество 18.02.2022 08:16
В Советском районе Волгограда снесут два гаража18.02.2022 07:43
Общество 18.02.2022 07:43
Чиновники бездействуют: в промзоне на севере Волгограда продолжают гибнуть пешеходы17.02.2022 18:38
Общество 17.02.2022 18:38
Росавиация разрешила регулярные рейсы из Волгограда в Африку17.02.2022 16:46
Общество 17.02.2022 16:46
Волгоградский обладмин покупает 5 новых седанов за 6 млн рублей17.02.2022 16:45
Общество 17.02.2022 16:45
Концессии предлагают абонентам эффективный способ для погашения задолженности17.02.2022 15:03
Общество 17.02.2022 15:03
Реклама