Банк «Открытие»: одежда и обувь оказались самыми популярными товарами, которые жители юга покупают онлайн





Жители Южного федерального округа активно пользуются возможностями интернет-торговли и регулярно совершают покупки в сети. Более половины южан (51%) регулярно покупают через интернет одежду и обувь. 41% приобретают продовольственные товары. А 35% покупают исключительно готовую еду. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Четверть опрошенных стабильно в онлайне берут различные гаджеты. 19%, 18% и 17% соответственно покупают авиабилеты, посуду и билеты в кино или театр. 16% заявили, что они регулярно приобретают финансовые продукты.

Женщины занимаются шопингом в сети чаще мужчин. Несколько раз в неделю что-то покупают 26% представительниц прекрасного пола, еще 30% ограничиваются одной покупкой. Среди мужчин такую периодичность соблюдают 15% и 28% опрошенных соответственно.

Треть опрошенных (35%) заявили, что никогда не будут покупать через интернет финансовые продукты. Гаджеты категорически не хотят приобретать через интернет 24% респондентов, продовольственные товары 18%, одежду и обувь 16%, посуду 13%. Готовую еду не готовы покупать 11% респондентов.

Главными недостатками покупок онлайн (открытый вопрос можно было давать более одного варианта ответа) южане считают невозможность потрогать товар руками (83%), высокую вероятность обмана (42%), трудности с возвратом товара, если он не подошел (35%), угрозу попадания в руки мошенников персональных данных или данных банковской карты (31%). При этом 4% опрошенных не видят в интернет-торговле никаких недостатков.

Главными преимуществами покупок онлайн (открытый вопрос можно было давать более одного варианта ответа) жители округа считают удобство (61%), экономию времени (54%), экономию денег (39%), безопасность в эпоху пандемии (29%). При этом 8% не видят в интернет-торговле никаких преимуществ.

К перспективам перевода в онлайн торговли лекарствами южане относятся настороженно. По мнению 39%, торговать онлайн можно только БАДами, 33% допускают торговлю лекарствами через интернет лишь при условии запуска системы электронных рецептов. По мнению 29% продавать в сети лекарства можно, за исключением антибиотиков и психотропных препаратов.





*Опрос проведен банком «Открытие» 6 –14 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.