В Волгограде 26 улиц и 2 СНТ останутся без света

Общество 18.02.2022 08:16
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18.02.2022 08:16
В четырех районах Волгограда сегодня запланированы отключения электроэнергии. Информация опубликована на сайте АО «ВМЭС», сообщает ИА «Высота 102». Так, света не будет с 12 до 17 часов в Красноармейском районе Волгограда по адресам пр-кт Героев Сталинграда д.1, с 9 до 17 часов – на ул.Мачтозаводская д.2а, д.2б, д.2-14, ул.Глубинная 1а, д.1-13, д.2а, д.2б, д.2-14, ул.Лениногорская д.1а, д.1б, д.1-13, д.2а д.2-16, ул.Перископская д.35-45, д.44-46, с 10 до 17 – на ул. Виноградная, ул. Венская, ул. Мариинская, ул. Иверская, ул. Дунайская, ул. Княгинская, на ул. Островная, ул. Лисичанская, ул. Зеленоградская, пер. Зеленоградский.
В Дзержинском районе временно, с 10-00 до 17-00 отключат свет на ул. Окольная, в СНТ Звезда-2 и СНТ Звезда-1. На такой же период пропадет электричество в Советском районе по следующим адресам - б-р Сиреневый, ул.Дунайская, ул.Тирольская, ул.Купавинская ,ул.Рублева, ул.Тарханская, ул. Крутая, ул. Курганная, ул. Дубравная, ул. Парковая, ул. Звездная, ул. Высотная 10, ул. Каменец Подольская, ул. Горностаевская. В этом же районе света не будет с 9 до 17 часов на улице 35-Гвардейской дивизии в домах №38, 40, 42 и 44. В Кировском районе плановые отключения с 10 до 17 часов коснутся домов по всей улице Черемуховой.
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