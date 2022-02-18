Общество

Гадючий лук вырастили для выставки первоцветов в Волжском

Общество 18.02.2022 08:29
0
18.02.2022 08:29


Выставка весенних первоцветов открылась в волгоградском ботаническом саду в Волжском. Как сообщили в комитете по развитию туризма Волгоградской области, в этом году сотрудники оранжереи вырастили интересные сорта первоцветов, которые раньше здесь не выставлялись. Так, впервые на выставке представлен мускари - красивое травянистое растение с изящными соцветиями. Этот луковичный многолетник относится к семейству спаржевые. Мускари еще именуют мышиным гиацинтом либо гадючим луком. 
Выставку весенних цветов также украсят ландыши и необычные крокусы. Флористы ботанического сада создали необычные композиции и фотозоны в виде арки из фрезий и нарциссов, а также сердца из цикламенов. Выставка в ботаническом саду будет работать до конца недели.
Для посещения мероприятия необходимо предварительно записаться по телефону в г. Волжском 8(8443)41-60-11 и 8 (961)-081-92-57.
Фото с Instagram волгоградского ботанического сада

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
18.02.2022 09:27
Общество 18.02.2022 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 08:58
Общество 18.02.2022 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 08:16
Общество 18.02.2022 08:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.02.2022 07:43
Общество 18.02.2022 07:43
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 18:38
Общество 17.02.2022 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 16:46
Общество 17.02.2022 16:46
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 16:45
Общество 17.02.2022 16:45
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 15:03
Общество 17.02.2022 15:03
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.02.2022 14:20
Общество 17.02.2022 14:20
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 13:33
Общество 17.02.2022 13:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 11:42
Общество 17.02.2022 11:42
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 09:52
Общество 17.02.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 09:18
Общество 17.02.2022 09:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 07:57
Общество 17.02.2022 07:57
Комментарии

0
Далее
Общество
17.02.2022 07:46
Общество 17.02.2022 07:46
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

09:27
Дорожники за ночь заделали яму на севере Волгограда после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
08:58
От плюса до минуса: трассы в Волгоградской области попали во власть тумана и гололедаСмотреть фотографии
08:29
Гадючий лук вырастили для выставки первоцветов в ВолжскомСмотреть фотографии
08:16
В Волгограде 26 улиц и 2 СНТ останутся без светаСмотреть фотографии
07:43
В Советском районе Волгограда снесут два гаражаСмотреть фотографии
21:08
Волгоградского активиста выпустили из спецприемника на свободуСмотреть фотографии
20:36
«Пластикового короля» из Волгограда осудили в Москве за мошенничествоСмотреть фотографии
20:08
СК забирает у полиции дело об избиении школьника в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:52
Водитель «Нивы» переехал дорогу Audi TT в Волгограде (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
19:06
Топливо для сельхозработ снова подорожало в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:53
Губернатор возглавит штаб по газификации Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:38
Чиновники бездействуют: в промзоне на севере Волгограда продолжают гибнуть пешеходыСмотреть фотографии
17:54
Стали известны подробности гибели мужчины в гостинице «Турист» ВолгоградаСмотреть фотографии
16:46
Росавиация разрешила регулярные рейсы из Волгограда в АфрикуСмотреть фотографии
16:45
Волгоградский обладмин покупает 5 новых седанов за 6 млн рублейСмотреть фотографии
16:17
Бочаров нагрузил единороссов новыми задачамиСмотреть фотографии
15:46
Не грузин, но из Тбилиси: волгоградский «Ротор» обзавелся новым футболистомСмотреть фотографии
15:08
Под Волгоградом врачи спасают 2-летнюю девочкуСмотреть фотографии
15:03
Концессии предлагают абонентам эффективный способ для погашения задолженностиСмотреть фотографии
14:44
В гаражах на юге Волгограда найдено тело 33-летнего мужчиныСмотреть фотографии
14:36
Два катера с топливом затонули в Сарептском затоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:34
Автобус №65 протаранил «Ниву» в Волгограде, парализована ул. ИсторическаяСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Закредитованность волгоградцев увеличилась до 261 миллиарда рублейСмотреть фотографии
14:20
«Книжки-то приходят, но что-то в них не так»: в Волгоградской облдуме озаботились качеством патриотизма в библиотекахСмотреть фотографии
14:10
В Волгоградской области нашли замену ушедшему в отставку главе районаСмотреть фотографии
13:33
Депутаты Волгоградской облдумы лишили административный кодекс эротикиСмотреть фотографии
13:00
В центре Волгограда весной начнут строить всесезонный аквапаркСмотреть фотографии
12:48
«Не считаю себя экстремистом»: оппозиционер из Волгограда заявил о преследовании за песню «Нищих убивай!»Смотреть фотографии
12:06
Бочаров заявил о необходимости повышения зарплат мировых судей в регионеСмотреть фотографии
11:42
Волгоградский суд отменил решение о признании экстремистской песни панк-группы «Порнофильмы»Смотреть фотографии
Реклама
Реклама
 