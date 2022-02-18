Гадючий лук вырастили для выставки первоцветов в Волжском

Общество 18.02.2022 08:29
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18.02.2022 08:29
Выставка весенних первоцветов открылась в волгоградском ботаническом саду в Волжском. Как сообщили в комитете по развитию туризма Волгоградской области, в этом году сотрудники оранжереи вырастили интересные сорта первоцветов, которые раньше здесь не выставлялись. Так, впервые на выставке представлен мускари - красивое травянистое растение с изящными соцветиями. Этот луковичный многолетник относится к семейству спаржевые. Мускари еще именуют мышиным гиацинтом либо гадючим луком.
Выставку весенних цветов также украсят ландыши и необычные крокусы. Флористы ботанического сада создали необычные композиции и фотозоны в виде арки из фрезий и нарциссов, а также сердца из цикламенов. Выставка в ботаническом саду будет работать до конца недели.
Для посещения мероприятия необходимо предварительно записаться по телефону в г. Волжском 8(8443)41-60-11 и 8 (961)-081-92-57.
Фото с Instagram волгоградского ботанического сада
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