Пять автомобилей сгорели за сутки в Волгоградской области

Происшествия 17.02.2022 10:23
0
17.02.2022 10:23
Три легковых автомобиля и две грузовые машины пострадали от огня в Волгоградской области за прошедшие сутки. Причинами возгораний стали неисправность систем механизмов и узлов, нарушение правил пожарной безопасности и короткое замыкание электропроводки, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Грузовой автомобиль МАЗ 631019 загорелся утром 16 февраля на трассе Р-228 в Дубовском районе. К моменту прибытия пожарных расчетов у машины горели тент и покрышка на площади 6 квадратных метров. Огонь потушили через 19 минут после вызова. В это же время в городе Николаевске пожарные тушили ВАЗ-2112 - загорелись моторный отсек и панель приборов. Расчеты справились с огнем за 6 минут, однако за это время выгорела половина автомобиля.
Еще три машины пожарные потушили в Волгограде. Около полудня в поселке ГЭС в Тракторозаводском районе из-за неисправностей механизма произошло возгорание в моторном отсеке грузовик Shaanxi. Расчеты справились с огнем за пять минут.
Ночью 17 февраля на улице Космонавтов в Дзержинском районе загорелась обшивка салона компактного кроссовера Pontiac Vibe. Через 6 минут пожарные потушили семейную легковушку. В два раза больше времени расчетам понадобилось, чтобы справиться с горением ВАЗ-2115 на улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Воспламенение в моторном отсеке произошло в 3 часа ночи.
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Реклама
Под Волгоградом врачи спасают 2-летнюю девочку17.02.2022 15:08
Происшествия 17.02.2022 15:08
В гаражах на юге Волгограда найдено тело 33-летнего мужчины17.02.2022 14:44
Происшествия 17.02.2022 14:44
Два катера с топливом затонули в Сарептском затоне в Волгограде17.02.2022 14:36
Происшествия 17.02.2022 14:36
Автобус №65 протаранил «Ниву» в Волгограде, парализована ул. Историческая17.02.2022 14:34
Происшествия 17.02.2022 14:34
Мертвого мужчину нашли в палате психбольницы в Волгоградской области17.02.2022 10:55
Происшествия 17.02.2022 10:55
В Волжском элитный внедорожник протаранил «Жигули»17.02.2022 10:30
Происшествия 17.02.2022 10:30
«Уже были и прокуратура, и полиция»: на АЗС в Волгоградской области произошел разлив топлива17.02.2022 09:26
Происшествия 17.02.2022 09:26
Вооруженный обрезом мужчина гулял по поселку в Волгоградской области16.02.2022 15:27
Происшествия 16.02.2022 15:27
Успел позвонить сыну: в Волгограде спасают пенсионера с ножевыми ранениями16.02.2022 13:49
Происшествия 16.02.2022 13:49
В Волжском эвакуировали посетителей ТРК «Волгамолл»16.02.2022 13:18
Происшествия 16.02.2022 13:18
«Если бы попали в голову, было бы плохо»: неизвестные расстреляли автомобиль курьера в центре Волгограда16.02.2022 11:35
Происшествия 16.02.2022 11:35
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с КамАЗом на юге Волгограда16.02.2022 10:18
Происшествия 16.02.2022 10:18
«Не хотел возвращаться на родину»: в волгоградском СИЗО нашли мертвым иностранца16.02.2022 10:17
Происшествия 16.02.2022 10:17
Сварщик из Волгограда потерял все состояние в погоне за любовью16.02.2022 10:13
Происшествия 16.02.2022 10:13
Одурманенную девушку спасают в волгоградской больнице16.02.2022 07:43
Происшествия 16.02.2022 07:43
Реклама