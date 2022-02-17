Пять автомобилей сгорели за сутки в Волгоградской области





Три легковых автомобиля и две грузовые машины пострадали от огня в Волгоградской области за прошедшие сутки. Причинами возгораний стали неисправность систем механизмов и узлов, нарушение правил пожарной безопасности и короткое замыкание электропроводки, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Грузовой автомобиль МАЗ 631019 загорелся утром 16 февраля на трассе Р-228 в Дубовском районе. К моменту прибытия пожарных расчетов у машины горели тент и покрышка на площади 6 квадратных метров. Огонь потушили через 19 минут после вызова. В это же время в городе Николаевске пожарные тушили ВАЗ-2112 - загорелись моторный отсек и панель приборов. Расчеты справились с огнем за 6 минут, однако за это время выгорела половина автомобиля.

Еще три машины пожарные потушили в Волгограде. Около полудня в поселке ГЭС в Тракторозаводском районе из-за неисправностей механизма произошло возгорание в моторном отсеке грузовик Shaanxi. Расчеты справились с огнем за пять минут.

Ночью 17 февраля на улице Космонавтов в Дзержинском районе загорелась обшивка салона компактного кроссовера Pontiac Vibe. Через 6 минут пожарные потушили семейную легковушку. В два раза больше времени расчетам понадобилось, чтобы справиться с горением ВАЗ-2115 на улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе. Воспламенение в моторном отсеке произошло в 3 часа ночи.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области.