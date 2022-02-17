Суд запретил волгоградцу охотиться из-за видеоролика в соцсетях

Общество 17.02.2022 09:52
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17.02.2022 09:52
Мировой судья Старополтавского района Волгоградской области аннулировал охотничий билет местного жителя, который добыл запрещенного к отстрелу весной серого гуся. Мужчина не сможет легально охотиться на протяжении года, сообщили в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии. Помимо лишения права охотиться суд оштрафовал нарушителя на 15 тысяч рублей за вред, нанесенный животному миру.
Факт незаконной охоты на серого гуся попал на видеоролик под названием «Открытие весенней охоты…ждали уток, а прилетели гуси», который браконьер сам опубликовал на YouTube. Он снял его в охотугодье «Верхнеерусланское» на реке Солёная Куба, когда подстрелил пять гусей. Ролик обнаружили в соцсети инспекторы «Волгоградоблохоты» и составили материалы об административном нарушении.
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