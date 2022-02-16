В Волгограде умер легендарный спортсмен-самбист Геннадий Стеганцев





Мастер спорта СССР по самбо и многократный победитель различных первенств Геннадий Стеганцев скончался в Волгограде на 72-м году жизни. О смерти известного спортсмена, награжденного ведомственными и правительственными наградами, Орденом «Красной Звезды» подполковника милиции сообщили в Волгоградской спортивной федерации самбо.

Геннадий Стеганцев долгое время работал правоохранительных органах в Калмыкии, после чего продолжил службу в следственном отделе УВД города Волгограда до выхода на пенсию, расследуя особо важные уголовные дела. Самбо же было его главным увлечением: он был Чемпионом Вооруженных Сил СССР, призером молодежного первенства СССР по самбо, неоднократным чемпионом всесоюзных турниров, победителем первенств России, Чемпионатов России, ЦС «Динамо» и РосДинамо по юношам.

– Геннадий Васильевич был не только спортсмен-самбист, мастер своего дела, с уникальной техникой борьбы, которая не оставляла ни единого шанса сопернику на победу, но и хорошим добрым человеком и преданным другом, – говорится в сообщении федерации. – Для него государственные и общественные интересы всегда были приоритетнее личных. Геннадий Васильевич – герой своего времени и яркий пример для молодых самбистов и тренеров.

Волгоградская областная спортивная федерация самбо, все ветераны, тренеры, судьи, спортсмены выражают соболезнования семье, близким и друзьям Геннадия Стеганцева.

Похороны состоятся в пятницу, 18 февраля, на Димитриевском кладбище в 14.00.