Общество

Сельские ДК в Волгоградской области хотят освободить от налога на прибыль

Общество 16.02.2022 15:45
0
16.02.2022 15:45


Государственная Дума весной 2022 года рассмотрит законопроект об освобождении от налога на прибыль домов и дворцов культуры, учредителями которых выступают муниципалитеты. Если закон будет принят, то льготу получат почти 40 тысяч ДК по всей России, в том числе в Волгоградской области.
Дома культуры играют значительную роль в жизни сельских жителей – здесь они могут развиваться творчески и духовно, разные поколения находят общий язык, участвуя в массовых мероприятиях, праздниках и торжествах. Но при этом финансовые возможности ДК ограничены скромным бюджетом, выделяемым муниципалитетами. Сейчас в рамках нацпроекта «Культура», который действует до 2024 года, дома и дворцы культуры получают дополнительное финансирование, чтобы обновить оборудование, провести ремонт и реализовать новые проекты.
Тем не менее, ДК обязаны платить налог на прибыль. Экспертный совет «Единой России» внес в Госдуму законопроект, по которому к деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений смогут применять нулевую ставку налогообложения. Такая мера станет существенно облегчит финансовую нагрузку на сельские ДК, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку Олег Савченко.
– Мы должны уйти от атавизма, когда дворцы и дома культуры в сельской местности участвуют в программах по реконструкции, по возобновлению, по восстановлению и при этом еще платят налоги на прибыль. Логично, что законопроект предусматривает ограничения, например, по числу жителей населенного пункта, к которому относится учреждение культуры. Но совершенно точно можно сказать, что законодательная инициатива охватит районные и поселковые ДК, – подчеркнул депутат.
По мнению экспертов, сэкономленные на уплате налога на прибыль деньги сельские ДК смогут потратить на покупку нового оборудования, костюмов, реквизита и на прием на работу дополнительных специалистов.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Последние квартиры с индивидуальным отоплением в ЖК Бейкер стрит

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
16.02.2022 19:57
Общество 16.02.2022 19:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 19:34
Общество 16.02.2022 19:34
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 18:44
Общество 16.02.2022 18:44
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 17:46
Общество 16.02.2022 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 17:26
Общество 16.02.2022 17:26
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 16:29
Общество 16.02.2022 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 16:12
Общество 16.02.2022 16:12
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 15:21
Общество 16.02.2022 15:21
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 15:10
Общество 16.02.2022 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 12:51
Общество 16.02.2022 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 11:00
Общество 16.02.2022 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Общество
16.02.2022 10:22
Общество 16.02.2022 10:22
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 08:19
Общество 16.02.2022 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
16.02.2022 08:00
Общество 16.02.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Общество
15.02.2022 19:23
Общество 15.02.2022 19:23
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

20:49
Гидрометцентр предупредил о тумане и гололедице в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:57
В Волгограде умер легендарный спортсмен-самбист Геннадий СтеганцевСмотреть фотографии
19:34
Мэрию Волгограда обязали поставить бетонное ограждение на месте рокового ДТПСмотреть фотографии
19:15
«Всё с нуля»: волгоградские студенты разработали управляемый жестами и взглядом браузерСмотреть фотографии
19:08
Дело о звонке гражданина Турции передали из Москвы в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
18:44
Настоящее чудо: в храме Волгоградской области замироточили иконыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:26
Росстат обнаружил в денежных доходах волгоградцев скрытую зарплатуСмотреть фотографии
18:00
«Это бизнес. Остальное – лирика»: не все волгоградцы поняли ностальгию по чебурекамСмотреть фотографии
17:50
Приехавший в Волгоград 20-летний москвич умер от коронавирусаСмотреть фотографии
17:46
На фасаде Волгоградстата спешно замазывают дыру на месте упавшей лепниныСмотреть фотографии
17:26
Туман и ураган усложнят жизнь водителям на трассах Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:02
Ну и как он, Volkswagen Taos? Откровенный отзыв владельцаСмотреть фотографии
16:29
Владельца двух УК отправили в колонию на 7,5 лет за кражу денег у жителей ВолжскогоСмотреть фотографии
16:12
«Будь готов»: 100-летие пионерии в Волгоградской области отметят без бюджетных тратСмотреть фотографии
15:45
Сельские ДК в Волгоградской области хотят освободить от налога на прибыльСмотреть фотографии
15:27
Вооруженный обрезом мужчина гулял по поселку в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:21
Счет шел на минуты: медики спасли 2-летнего ребенка под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:10
Майнинговую ферму накрыли в подвале жилого дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
13:50
Директора фирмы обвиняют в смерти 11-летнего мальчика от угарного газаСмотреть фотографии
13:49
Успел позвонить сыну: в Волгограде спасают пенсионера с ножевыми ранениямиСмотреть фотографии
13:18
В Волжском эвакуировали посетителей ТРК «Волгамолл»Смотреть фотографии
13:14
Волгоградский «Ротор» в Турции сыграл вничью с клубом из Узбекистана - 2:2Смотреть фотографии
13:01
Все по плану: ерики Волгоградской области наполнят за 195,5 млн рублейСмотреть фотографии
12:51
Волгоградцам пообещали рост продолжительности жизни до 80 лет в 2030 годуСмотреть фотографии
12:45
Акселератор роста: Волгоградская область стала одним из лидеров нацпроекта «Производительность труда»Смотреть фотографии
11:59
Свет в конце туннеля?: число заболевших коронавирусом в Волгоградской области резко снизилосьСмотреть фотографии
11:35
«Если бы попали в голову, было бы плохо»: неизвестные расстреляли автомобиль курьера в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
11:18
В Волгоградской области возбудили уголовное дело после зверского убийства хаскиСмотреть фотографии
11:00
Заправки для электрокаров появятся в Волжском и в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Дом в отдаленном поселке Волгограда приговорили к сносуСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 