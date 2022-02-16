Общество 16.02.2022 15:45
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16.02.2022 15:45
Государственная Дума весной 2022 года рассмотрит законопроект об освобождении от налога на прибыль домов и дворцов культуры, учредителями которых выступают муниципалитеты. Если закон будет принят, то льготу получат почти 40 тысяч ДК по всей России, в том числе в Волгоградской области.
Дома культуры играют значительную роль в жизни сельских жителей – здесь они могут развиваться творчески и духовно, разные поколения находят общий язык, участвуя в массовых мероприятиях, праздниках и торжествах. Но при этом финансовые возможности ДК ограничены скромным бюджетом, выделяемым муниципалитетами. Сейчас в рамках нацпроекта «Культура», который действует до 2024 года, дома и дворцы культуры получают дополнительное финансирование, чтобы обновить оборудование, провести ремонт и реализовать новые проекты.
Тем не менее, ДК обязаны платить налог на прибыль. Экспертный совет «Единой России» внес в Госдуму законопроект, по которому к деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений смогут применять нулевую ставку налогообложения. Такая мера станет существенно облегчит финансовую нагрузку на сельские ДК, считает заместитель председателя комитета Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку Олег Савченко.
– Мы должны уйти от атавизма, когда дворцы и дома культуры в сельской местности участвуют в программах по реконструкции, по возобновлению, по восстановлению и при этом еще платят налоги на прибыль. Логично, что законопроект предусматривает ограничения, например, по числу жителей населенного пункта, к которому относится учреждение культуры. Но совершенно точно можно сказать, что законодательная инициатива охватит районные и поселковые ДК, – подчеркнул депутат.
По мнению экспертов, сэкономленные на уплате налога на прибыль деньги сельские ДК смогут потратить на покупку нового оборудования, костюмов, реквизита и на прием на работу дополнительных специалистов.
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