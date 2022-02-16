Дом в отдаленном поселке Волгограда приговорили к сносу





Двухэтажку в поселке Гули Королевой Советского района Волгограда признали аварийной и подлежащей сносу. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в госжилинспекции. Соответствующее заключение выдано межведомственной комиссией администрации Советского района после обследования дома №5 по ул. Мостового. Как следует из открытых данных, эта двухэтажка была введена в эксплуатацию в 1968 году. Между тем, в плохом состоянии находятся и другие дома в этом поселке. По свидетельству жителей, стены крошатся, по фасадам идут трещины. Несколько лет назад эту территорию хотели отдать под жилую комплексную застройку. В частности, здесь раздавали участки многодетным семьям.



