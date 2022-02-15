Общество

Банк «Открытие»: жители юга не готовы носить шубы и не горят желанием их покупать себе или кому-то еще

Общество 15.02.2022 19:23
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15.02.2022 19:23


Жители Южного федерального округа не хотят носить шубы, и не готовы на них тратиться. При этом, если шубу все-таки доведется покупать, то обращать внимание будут в первую очередь на одежду с искусственным мехом – вполне в духе ESG-ценностей, предполагающих экологически чистое производство и бережное отношение к природе. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и страховой компанией «Росгосстрах».
Шуба, как предмет одежды, не нужна 68% мужчин и 40% женщин. При этом 10% мужчин и 33% женщин из числа тех, кто не возражает против владения этой одеждой, предпочли бы иметь шубу из искусственного меха. Среди натурального меха за вариант «норка» проголосовали 13% южан и 21% южанок.
50% мужчин и 53% женщин в ЮФО не носят зимой шубы из натурального меха, предпочитая им пуховики. 33% мужчин и 9% женщин заявили, что вообще никогда не носили шуб и не собираются. При этом 8% мужчин и 19% женщин ранее носили шубы, но отказались от них. 3% мужчин и 7% женщин носят шубы только из искусственного меха.
53% мужчин и 70% женщин не носят меховые шапки, потому что это старомодно. Еще 33% мужчин и 26% женщин игнорируют шапки из меха, потому что это неэкологично. С удовольствием носят шапки из меха 15% мужчин и 5% женщин.
45% мужчин и 14% женщин считают, что делать шубы из меха животных допустимо, потому что в них тепло, это красиво и модно. По мнению 31% мужчин и 67% женщин, делать шубы из меха животных скорее недопустимо или категорически недопустимо. Еще 25% мужчин и 19% женщин убеждены, что шубы можно делать только из искусственного меха.
83% и 74% мужчин и женщин соответственно никогда не приобретали шуб. 13% представителей сильного рассказали, что покупали когда-то шубу в подарок другому человеку, а 5% покупали себе. У женщин противоположная картина – 5% приобретали кому-то, а для себя - 21%.
Половина мужчин и 47% женщин не стали бы вообще покупать никакую шубу. До 30 тыс. рублей на такое приобретение готовы выделить 18% мужчин и 19% женщин. Лишь 3% мужчин и 7% женщин согласны потратить на шубу мечты более 100 тыс. рублей. Остальные не готовы превышать данный лимит.
При этом, как показывает опыт компании «Росгосстрах», относительно недорогие меховые изделия россияне страхуют в составе остального домашнего имущества в дополнение к страхованию своей недвижимости. А вот дорогие шубы стоимостью от 100 тыс. рублей страхуются уже с указанием меха, из которого они изготовлены, даты изготовления, бренда изготовителя и страховой суммы.
*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 6-10 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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