Общество

Ушел из жизни самый титулованный строитель Волгограда Герасим Иванович Артемов

Общество 15.02.2022 12:38
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15.02.2022 12:38


12 февраля 2022 года ушел из жизни самый титулованный строитель Волгограда Герасим Иванович Артемов. Кристально честный руководитель с железной волей, чье слово было закон - настоящий советский человек. Романтик-прагматик, который часто повторял, что строить для людей – самое красивое дело на земле.
Герасим Артемов родился 2 марта 1930 года в хуторе Красинском Алексеевского района Сталинградской области и, как принято сейчас говорить - «сделал себя сам», невзирая на голодное военное время, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Окончил Солонцовскую неполную среднюю школу и поступил в школу юнгов Краснознаменного Балтийского флота в г. Ленинграде.

По окончании школы юнгов в 1947 году был направлен на флот. В период военно-морской службы заочно окончил Литовскую гимназию, а затем Зеленоградскую среднюю школу в Калининграде.
В 1951 году поступил в Высшее военно-морское инженерное училище им. Дзержинского в г. Ленинграде. Активно занимался боксом, стал чемпионом среди училищ. С 1956 по 1959 годы, после военно-морского училища и Ленинградского кораблестроительного института, проходил службу в военном флоте, работал в Военно- морском проектном институте и Балтийском судостроительном заводе в г. Ленинграде.
С 1959 года по 1962 год работал на Волгоградском химзаводе им. С.М. Кирова, а с 1962 года по 1964 год в проектном институте "Гипросинтез".
1964-1985 годы посвящены строительству, освоению новых мощностей Волгоградского химического комбината, в должности начальника цеха производства ядохимикатов, а с 1969 года-заместителем генерального директора ВПО "Каустик". За большой вклад в развитие химической промышленности, проектирование, разработку, строительство и внедрение новейших технологий химических производств Артемов Герасим Иванович награжден орденами Трудового Красного Знамени, орденом "Знак Почета”; медалями: "За трудовое отличие", "Трудовую доблесть" и другими государственными наградами. Присвоены звания: Почетный химик СССР, Лауреат Государственной премии.
В 1985 году назначен управляющим Волгоградским Городским ремонтно-строительным трестом, а в 1987 году начальником объединения "Волгоградгражданстрой". 
В 1989 году Артемов Герасим Иванович организовал Консорциум "Универсалстрой" преобразованный затем в акционерное общество открытого типа "Консорциум Универсалстрой". Взял на дело 20 миллиардов рублей под «льготные» 90 процентов годовых и вернул все до последней копейки.
Когда для многих пределом мечтаний была убогая «хрущевка», консорциум «Универсалстрой» предложил волгоградцам дома, показывающие новый уровень жизни  и  комфорта.
Сам Герасим почти всегда «жил Делом», а его предприятия работали в три смены, ведь были обязательства перед людьми, нужно было жилье. Комфортное жилье. 
Непосредственно по инициативе Артемова Герасима Ивановича и под его руководством только в 1993-1999 годах построено восемь высотных жилых домов с использованием современных строительных технологий. 
Этот жилой комплекс – не единственный, которым Герасим Иванович может гордиться. За пятьдесят с лишним лет, возглавляя разные организации, Артемов построил двенадцать детских комбинатов, спортшколу, новые цеха, больничный комплекс, профилакторий, а также пионерский лагерь для завода «Каустик», ДК «Химик», пансионат «Макапсе» на Черноморском побережье, гостиницу «Волго-Дон», 22-этажный дом на улице Чуйкова, завод по производству теплых панелей на 100 тыс. кв. м жилья в год, домостроительные комбинаты в Урюпинске, Новоаннинском, Серафимовиче и Волгограде, керамзитный завод на станции Максима Горького, завод пластмасс и полимеров в Михайловке.

Артемов хотел одного – чтобы люди жили достойно. Он делал все, чтобы помочь каждому, кто к нему обращался. Давал беспроцентные ссуды, лично помогал с тем, чтобы конкретная семья смогла жить в комфортном жилье. И у него это получалось.
«В памяти осталась необыкновенная доброта моей мамы, - вспоминал Артемов. – Она могла отдать последний кусок хлеба беженцам или солдатам, а сама остаться голодной. Жила с желанием всегда всем помочь. И все мы, ее дети, унаследовали эту черту».

Герасим Иванович Артемов и Иван Петрович Шабунин. Они видели наш регион другим – экономически-развитым, процветающим, с высоким уровнем жизни и достойным отношением к человеку.
«Я плакал, когда разрушили Советский Союз, – признавался Артемов в одном из интервью, – Страна, в которой мы жили и работали, которую любили и перед которой преклонялись, «ликвидировали». И мне, моему поколению остается лишь взывать к сегодняшним молодым: не погубите Россию!..»
По своей последней воле Герасим Иванович будет 16.02.2022 кремирован в городе Новороссийске Краснодарского края.  Прах будет похоронен 20.02.2022 в 11.45 на Кировском кладбище в городе-герое Волгограде. Поминальный обед состоится 20.02.2022 в 13.00 по адресу г. Волгоград, ул. Воронкова 82а.
Вечная память настоящему советскому человечному Человеку, который отдал себя делу без остатка.
Памяти Артемова Герасима Ивановича посвящается... 

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