В Волгоградской области осталось всего восемь школ на карантине





В Волгоградской области ситуация с детской заболеваемостью коронавирусной инфекцией постепенно стабилизируется. Об этом заявил сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на оперативном совещании, сообщает ИА "Высота 102". «Сокращается количество школ и классов, находящихся на карантине. Сейчас полностью на карантин закрыты 8 школ, а всего 10 дней назад таких школ было 85. Доля детей, проходящих стационарное лечение от коронавирусной инфекции в общем числе пациентов инфекционных госпиталей, за две недели снизилась почти вдвое, с 11% до 6,3%», - сообщил глава региона.

Напомним, в регионе продолжается вакцинация жителей от коронавирусной инфекции. Прививки уже сделали порядка 1 млн 520 тыс. человек, что составляет 95% от плана, установленного Минздравом России для Волгоградской области.



