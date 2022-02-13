Известный книжный магазин в Волгограде может остаться без помещения на улице Мира

Общество 13.02.2022 15:56
0
13.02.2022 15:56
Помещение на улице Мира,11 в центре Волгограда, где расположен книжный магазин «Кассандра», выставлено на продажу за 50 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», это предложение появилось на популярном сайте объявлений.
Площадь выставленного на продажу помещения с двумя входными группами составляет 447,4 кв.м. Это площади на первом и антресольном этажах, а также подвал. Автор объявления указал, что в данный момент здесь расположен действующий книжный магазин.
Напомним, что улица Мира – одна из первых улиц, восстановленных в послевоенном Сталинграде. Отметим, что в настоящее время в Волгограде разрабатывают концепцию благоустройства этой улицы и расположенных вдоль нее дворов.
Фото: Яндекс.Карты
Реклама
Безмасочник доехал до Мамаева кургана в Волгограде за 7500 рублей13.02.2022 14:17
Общество 13.02.2022 14:17
Волгоградской области выделят деньги на выявление штамма «омикрон»13.02.2022 14:16
Общество 13.02.2022 14:16
Скончался 50-летний председатель Котельниковского суда13.02.2022 08:02
Общество 13.02.2022 08:02
Упал, очнулся – гипс: волгоградец взыскал 300 тысяч с УК за перелом у дома в гололед12.02.2022 18:34
Общество 12.02.2022 18:34
"Отказала дыхательная система": 27-летняя волгоградка с ковидом скончалась в больнице12.02.2022 17:49
Общество 12.02.2022 17:49
Волгоградцев спросят о строительстве нового фитнес-центра в Краснооктябрьском районе12.02.2022 17:02
Общество 12.02.2022 17:02
Дырявая крыша девятиэтажки в Волгограде не выдержала февральской оттепели12.02.2022 16:13
Общество 12.02.2022 16:13
Мэр Волгограда дал старт ремонту первого этажа пострадавшей от пожара школы12.02.2022 16:04
Общество 12.02.2022 16:04
Банк «Открытие»: три четверти жителей Юга не будут требовать от партнера на первом свидании отрицательный тест на COVID-1912.02.2022 13:31
Общество 12.02.2022 13:31
В Родниковой долине в Волгограде хотят построить еще две дороги12.02.2022 13:22
Общество 12.02.2022 13:22
«Умер настоящий депутат»: в Михайловке скончался еще один председатель гордумы12.02.2022 13:16
Общество 12.02.2022 13:16
Жители Михайловки застали мэра врасплох вопросами о росте тарифов за коммуналку12.02.2022 11:02
Общество 12.02.2022 11:02
На башне Волгоградского планетария запустили после ремонта уникальные часы12.02.2022 10:26
Общество 12.02.2022 10:26
Из Волгоградской области в прошлом году уехали более 50 тысяч человек12.02.2022 07:40
Общество 12.02.2022 07:40
Овощи и хлеб подорожали за неделю в Волгоградской области11.02.2022 17:17
Общество 11.02.2022 17:17
Реклама