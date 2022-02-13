Известный книжный магазин в Волгограде может остаться без помещения на улице Мира





Помещение на улице Мира,11 в центре Волгограда, где расположен книжный магазин «Кассандра», выставлено на продажу за 50 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102», это предложение появилось на популярном сайте объявлений.

Площадь выставленного на продажу помещения с двумя входными группами составляет 447,4 кв.м. Это площади на первом и антресольном этажах, а также подвал. Автор объявления указал, что в данный момент здесь расположен действующий книжный магазин.

Напомним, что улица Мира – одна из первых улиц, восстановленных в послевоенном Сталинграде. Отметим, что в настоящее время в Волгограде разрабатывают концепцию благоустройства этой улицы и расположенных вдоль нее дворов.

Фото: Яндекс.Карты