Общество

В Волгограде пересчитали деревья на первой послевоенной улице

Общество 11.11.2021 13:25
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11.11.2021 13:25


Концепцию благоустройства исторической улицы Мира разрабатывают в Волгограде. Как сообщили в мэрии, свои предложения на заседании Общественной палаты Волгограда представили архитекторы центра "ВЯЗ". Участие в обсуждении приняли жители улицы, эксперты, специалисты профильных подразделений мэрии.
Специалисты уже обследовали существующий зеленый каркас улицы для того, чтобы определить оптимальный ассортимент и места высадки растений с учетом большого количества пролегающих здесь подземных коммуникаций. Еще одна задача – сформировать на прогулочной зоне полностью безбарьерную среду. Все переходы и подходы проектируются таким образом, чтобы по улице могли свободно передвигаться маломобильные группы населения. Еще одно условие - проводимые работы не должны нарушить исторический облик улицы, которая была восстановлена одной из первых в послевоенном Сталинграде.
Комплексное благоустройство общественного пространства будет выполнено вдоль всей улицы Мира, протяженностью порядка 1,5 километра. Архитекторы предлагают также выполнить благоустройство расположенных вдоль улицы дворов – с этой целью они разрабатывают совместно с жителями отдельный дизайн-проект для каждой придомовой территории. Обновление коснется и сквера им. Симбирцева. 

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