"Отказала дыхательная система": 27-летняя волгоградка с ковидом скончалась в больнице





Среди умерших от коронавируса, о которых сегодня сообщил региональный оперштаб, оказалась 27-летняя волгоградка. В комитете здравоохранения ИА «Высота 102» пояснили, что девушка была госпитализирована в стационар в связи с впервые выявленным аутоиммунным воспалительным процессом и заболеванием выводящей системы. В ходе обследования у пациентки был диагностирован ковид. У девушки оказалась поражена дыхательная и выводящая системы, ее перевели в инфекционную больницу. Однако спасти ее не удалось. В облкомздраве добавили, что девушка была не вакцинирована от коронавируса.

Всего, напомним, за сутки умерли от ковида 12 человек. С начала пандемии в списке жертв коронавируса – 6126 человек.