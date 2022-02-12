Упал, очнулся – гипс: волгоградец взыскал 300 тысяч с УК за перелом у дома в гололед





Житель Красноармейского района Волгограда взыскал с управляющей компании компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей за тяжелую травму, полученную при падении на льду возле подъезда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой апелляционное определение облсуда, пострадавший изначально требовал с ООО «УК «Веста» в общей сложности 1 миллион рублей за нанесенный вред здоровью и компенсацию морального вреда. Красноармейский районный суд снизил размер компенсации, а в остальной части исковых требований отказал. Представители УК обжаловали решение в апелляционной инстанции, но оно было оставлено без изменения.

Судом установлено, что 10 февраля 2020 года мужчина поскользнулся возле подъезда, попал ногой в яму и упал. При падении пострадавший получил тяжелейший перелом и травму, так как нога застряла в яме, а туловище фактически развернуло вокруг оси. Мужчину госпитализировали в больницу №15, где он находился на лечении 9 месяцев. Со слов потерпевшего, вред здоровью и моральный вред ему был причинен в результате ненадлежащего выполнения управляющей компанией своих обязанностей по содержанию придомовой территории.

В свою очередь УК просила отменить решение суда первой инстанции. Коммунальщики утверждали, что их вина не доказана, а причинно-следственная связь между падением и переломом не установлена. Кроме того, управляющая компания заявляла, что надлежащим ответчиком по этому делу является не она, а администрация Волгограда, так как суд незаконно признал автомобильную дорогу общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

Однако доводы УК не нашли своего подтверждения. Установлено, что земельный участок, на котором упал мужчина, имеет вид разрешенного использования «занимаемого многоквартирными домами», а обязанность по содержанию придомовой территории лежит на УК. Коммунальщики не смогли представить доказательства, что посыпали эту территорию смесью песка с хлоридом натрия. Кроме того, факт падения волгоградца на льду у подъезда в суде подтвердили свидетели происшествия.

Решение вступило в законную силу.



