В ботсаду Волжского открывается выставка тюльпанов

Общество 11.02.2022 08:32
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11.02.2022 08:32
В оранжерее регионального ботанического сада в Волжском открывается выставка первоцветов. В этом году на ней будет представлено беспрецедентное количество цветущих растений, рассказали ИА «Высота 102» в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.
Специально для выставки сотрудники ботанического сада вырастили новые интересные сорта первоцветов. Так, впервые в этом году будет представлен мускари, известный как мышиный гиацинт, а также ландыши и необычные формы крокусов.
Посетителей сада удивят обилием красок и благоуханием тюльпаны, нарциссы, гиацинты, примулы, цикламены. Уже сегодня флористы ботанического сада создают креативные композиции и яркие фотозоны: панно из примул, арку из фрезий и нарциссов, сердце из цикламенов.
Кроме первоцветов, любителей царства цветов встретят экзотические растения тропиков и субтропиков – посещение этих оранжерей также входит в экскурсию.
Выставка начет свою работу уже в это воскресенье, 13 февраля, и продлится до 20 февраля. Для посещения мероприятия необходимо предварительно записаться по телефону в г. Волжском 8(8443)41-60-11 и 8 (961)-081-92-57.
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