Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области выросла почти в 6 раз

Covid-19 10.02.2022 16:46
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10.02.2022 16:46
Заболеваемость среди взрослого населения Волгоградской области выросла в 5,8 раз за последние три недели. Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Зубарева на минувшем заседании оперативного штаба. Доля детей всех возрастов среди заразившихся COVID-19 возросла с 15% до 26%, отметила Зубарева. Коэффициент распространения инфекции в Волгоградской области составляет 1,3.
По данным Роспотребнадзора, 95% всех случаев заболевания ковидом в настоящее время протекают в легкой форме. На среднюю степень тяжести приходится 4% случаев, в тяжелой форме болеют только 0,5% всех заразившихся коронавирусом жителей Волгоградской области. В течение последних трех недель также снизилась летальность среди заболевших – с 8% до 1%.
Ольга Зубарева охарактеризовала санитарно-эпидемиологическую ситуацию в Волгоградской области как «напряженную». Подъем заболеваемости респираторными инфекциями в регионе обусловлен не только распространением коронавируса, но и других сезонных вирусов, в том числе гриппа. В Волгоградской области выявлено 185 случаев гриппа, 67% – это дети. Среди заболевших только единицы были привиты, подчеркнула Зубарева. По данным Роспотребнадзора, сейчас в регионе совместно циркулируют вирусы не гриппозной этиологии, вирусы гриппа H3N2 («гонконгский») и группы В и коронавирус. При этом специалисты ведомства фиксируют нарастание доли «омикрона» и его преобладание над «дельтой».
Показатели тестирования в Волгоградской области более чем в два раза превышают установленный норматив и составляют 680 тестов на 100 тысяч населения. Вместе с тем, по словам Зубаревой, в регионе прогнозируется дальнейший рост заболеваемости, в связи с чем было предложено сохранить все действующие ограничительные меры и продолжить вакцинацию и ревакцинацию жителей. Крайне рекомендуется сделать прививку людям старше 60 лет и лицам с хроническими заболеваниями. Проведение массовых мероприятий в Волгоградской области по-прежнему ограничено.
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