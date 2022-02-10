Covid-19 10.02.2022 15:38
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10.02.2022 15:38
Полупустые коридоры пришли на смену многолюдным очередям в поликлинике №4 Ворошиловского района Волгограда – еще в понедельник здесь толпились несколько десятков человек в ожидании приема у терапевта. На прошедшей неделе картина была еще более напряженной: в социальных сетях жители района жаловались, что ждать врача по нескольку часов приходилось даже на улице.
Сегодня картина изменилась в лучшую сторону, в чем лично убедился корреспондент ИА «Высота 102»: в 11 часов утра в регистратуре свою карточку ждал один человек, в коридоре очередь к терапевту заняли еще семеро заболевших. В основном, это пожилые люди, которые почувствовали недомогание и устоявшейся традиции сразу же пошли к участковому врачу. В кабинете экипированный СИЗ с головы до ног медработник принимает женщину средних лет: у волгоградки поднялась невысокая температура, заболело горло, начался насморк – классические симптомы ОРВИ, за которыми вполне может скрываться «омикрон».
«Честно говоря, опасалась идти в поликлинику – видела фотографии в интернете, что люди тут на улице толпами стоят, – призналась пациентка. – Но деваться некуда, и больничный нужен, и сам врач, чтобы послушал меня, отправил на тест. Я не могу рисковать, есть «корона» у меня или нет – дома маленькие дети. Пришла, вижу, что очередь небольшая, вот дождалась, сейчас пойду на мазок».
Главврач поликлиники №4 Валентина Еремина, которую журналисты встретили в холле учреждения, призналась: такими свободными коридоры стали только в последние дни. Впрочем, понедельник и пятница по-прежнему остаются наиболее загруженными днями.
«Две недели назад в медучреждении был огромный наплыв больных с признаками коронавируса, которые создавали очень большую нагрузку на врачей. Сейчас намного спокойнее, нам удалось избавиться от многочасовых очередей благодаря помощи студентов медицинских университетов», - пояснила руководитель поликлиники.
Прошедших подготовку 15 студентов поликлиника посадила в колл-центр, избавив пациентов от необходимости идти за больничным в поликлинику. Закрывать его теперь тоже можно дистанционно, по телефону 20-30-20. Более опытных ординаторов отправили в «красную зону» на помощь терапевтам, коллеги которых заболели и временно не могут работать. За день здесь принимают от 75 до 120 человек, по ночам с симптомами коронавируса в круглосуточное отделение обращаются от 12 до 25 человек.
Это лишь часть всех пациентов поликлиники – упор сделан на выездную работу, опять-таки, чтобы люди с температурой не стояли в очередях. К волгоградцам в Ворошиловском районе ездят 12 бригад. Врачи с медицинскими сестрами на дому сразу делают экспресс-тест, берут анализ крови, открывают больничный и выдают необходимые лекарства, заверила журналистов заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Наталья Баранова.
Как ранее сообщало информагентство, в настоящее время в Волгоградской области под наблюдением врачей болеют ОРВИ и коронавирусом более 80 тысяч жителей. Среди них 33 тысяч человек получили положительный тест на COVID-19, включая 6 тысяч детей. Чтобы помочь амбулаториям справиться с многократно возросшей нагрузкой, власти выделили поликлиникам дополнительный транспорт, а часть работы врачей перевели в дистанционный, в том числе электронный формат. Ранее были приняты решения о дополнительной финансовой поддержке медперсонала поликлиник и скорой помощи, задействованного в борьбе с COVID-19. При этом в Волгоградской области продолжается оказание плановой медицинской помощи и прививочная кампания против коронавируса.
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