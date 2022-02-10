Covid-19

«Сейчас намного спокойнее»: в поликлиниках Волгограда исчезают очереди

Covid-19 10.02.2022 15:38
0
10.02.2022 15:38


Полупустые коридоры пришли на смену многолюдным очередям в поликлинике №4 Ворошиловского района Волгограда – еще в понедельник здесь толпились несколько десятков человек в ожидании приема у терапевта. На прошедшей неделе картина была еще более напряженной: в социальных сетях жители района жаловались, что ждать врача по нескольку часов приходилось даже на улице.

Сегодня картина изменилась в лучшую сторону, в чем лично убедился корреспондент ИА «Высота 102»: в 11 часов утра в регистратуре свою карточку ждал один человек, в коридоре очередь к терапевту заняли еще семеро заболевших. В основном, это пожилые люди, которые почувствовали недомогание и устоявшейся традиции сразу же пошли к участковому врачу. В кабинете экипированный СИЗ с головы до ног медработник принимает женщину средних лет: у волгоградки поднялась невысокая температура, заболело горло, начался насморк – классические симптомы ОРВИ, за которыми вполне может скрываться «омикрон».

«Честно говоря, опасалась идти в поликлинику – видела фотографии в интернете, что люди тут на улице толпами стоят, – призналась пациентка. – Но деваться некуда, и больничный нужен, и сам врач, чтобы послушал меня, отправил на тест. Я не могу рисковать, есть «корона» у меня или нет – дома маленькие дети. Пришла, вижу, что очередь небольшая, вот дождалась, сейчас пойду на мазок».

Главврач поликлиники №4 Валентина Еремина, которую журналисты встретили в холле учреждения, призналась: такими свободными коридоры стали только в последние дни. Впрочем, понедельник и пятница по-прежнему остаются наиболее загруженными днями.
«Две недели назад в медучреждении был огромный наплыв больных с признаками коронавируса, которые создавали очень большую нагрузку на врачей. Сейчас намного спокойнее, нам удалось избавиться от многочасовых очередей благодаря помощи студентов медицинских университетов», - пояснила руководитель поликлиники.

Прошедших подготовку 15 студентов поликлиника посадила в колл-центр, избавив пациентов от необходимости идти за больничным в поликлинику. Закрывать его теперь тоже можно дистанционно, по телефону 20-30-20. Более опытных ординаторов отправили в «красную зону» на помощь терапевтам, коллеги которых заболели и временно не могут работать. За день здесь принимают от 75 до 120 человек, по ночам с симптомами коронавируса в круглосуточное отделение обращаются от 12 до 25 человек. 

Это лишь часть всех пациентов поликлиники – упор сделан на выездную работу, опять-таки, чтобы люди с температурой не стояли в очередях. К волгоградцам в Ворошиловском районе ездят 12 бригад. Врачи с медицинскими сестрами на дому сразу делают экспресс-тест, берут анализ крови, открывают больничный и выдают необходимые лекарства, заверила журналистов заведующая амбулаторно-поликлиническим отделением Наталья Баранова.
Как ранее сообщало информагентство, в настоящее время в Волгоградской области под наблюдением врачей болеют ОРВИ и коронавирусом более 80 тысяч жителей. Среди них 33 тысяч человек получили положительный тест на COVID-19, включая 6 тысяч детей. Чтобы помочь амбулаториям справиться с многократно возросшей нагрузкой, власти выделили поликлиникам дополнительный транспорт, а часть работы врачей перевели в дистанционный, в том числе электронный формат. Ранее были приняты решения о дополнительной финансовой поддержке медперсонала поликлиник и скорой помощи, задействованного в борьбе с COVID-19. При этом в Волгоградской области продолжается оказание плановой медицинской помощи и прививочная кампания против коронавируса.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Covid-19
10.02.2022 16:46
Covid-19 10.02.2022 16:46
Комментарии

0
Далее
Covid-19
10.02.2022 12:47
Covid-19 10.02.2022 12:47
Комментарии

0
Далее
Covid-19
10.02.2022 12:26
Covid-19 10.02.2022 12:26
Комментарии

0
Далее
Covid-19
09.02.2022 11:57
Covid-19 09.02.2022 11:57
Комментарии

0
Далее
Covid-19
08.02.2022 17:18
Covid-19 08.02.2022 17:18
Комментарии

0
Далее
Covid-19
08.02.2022 11:47
Covid-19 08.02.2022 11:47
Комментарии

0
Далее
Covid-19
07.02.2022 21:04
Covid-19 07.02.2022 21:04
Комментарии

0
Далее
Covid-19
07.02.2022 16:52
Covid-19 07.02.2022 16:52
Комментарии

0
Далее
Covid-19
07.02.2022 12:15
Covid-19 07.02.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Covid-19
06.02.2022 12:01
Covid-19 06.02.2022 12:01
Комментарии

0
Далее
Covid-19
05.02.2022 12:37
Covid-19 05.02.2022 12:37
Комментарии

0
Далее
Covid-19
04.02.2022 11:58
Covid-19 04.02.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Covid-19
04.02.2022 10:13
Covid-19 04.02.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.02.2022 14:32
Covid-19 03.02.2022 14:32
Комментарии

0
Далее
Covid-19
03.02.2022 12:31
Covid-19 03.02.2022 12:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:46
Заболеваемость коронавирусом в Волгоградской области выросла почти в 6 разСмотреть фотографии
16:27
Волгоградский облсуд признал законным отстранение от работы энергетиков за отказ от прививкиСмотреть фотографии
15:38
«Сейчас намного спокойнее»: в поликлиниках Волгограда исчезают очередиСмотреть фотографии
15:14
В Волгоградской области отец проспал гибель сына-грудничкаСмотреть фотографии
15:01
Губернатор Волгоградской области отменил ношение перчаток для продавцовСмотреть фотографии
14:39
Ради букета гортензий волгоградка стала мошенницейСмотреть фотографии
14:03
В Госдуме рассмотрят закон о едином налоговом счете для бизнесаСмотреть фотографии
13:26
«Ростелеком» доверит общение с корпоративными клиентами роботу-оператору от VS RoboticsСмотреть фотографии
13:25
Бочаров поручил создать центр телемедицины в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:22
В Волгограде умерла доцент медуниверситетаСмотреть фотографии
12:47
Более 80 тысяч жителей Волгоградской области болеют ОРВИ и коронавирусомСмотреть фотографии
12:26
В Волгоградской области уменьшилось число госпитализаций с ковидомСмотреть фотографии
12:10
Рецидивист отбирал у волгоградцев золото и деньги после спектакля с угрозамиСмотреть фотографии
12:01
В Волгограде ученики составляют собственное меню для школьных столовыхСмотреть фотографии
11:21
Была Симой, стала Фимой: уволенная в Санкт-Петербурге учительница избавилась от темного прошлого в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:45
Под Волгоградом машина вылетела с дороги: водитель в больницеСмотреть фотографии
10:40
Огромную пробку сняли на видео водители на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
10:39
Престарелая пассажирка покалечилась в ДТП с автогрейдером под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:39
В центре Волгограда монтируют 12-метровую «Ниагару»Смотреть фотографии
10:22
Волгоградским соцработникам доплатят за проездСмотреть фотографии
10:21
Жители Волгоградской области выстроились в очередь за семенами ЖириновскогоСмотреть фотографии
09:42
Умная система сэкономит свет и воду на ж/д вокзале в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:53
В Волгограде самец косули попал в ловушку во дворе частного домаСмотреть фотографии
21:53
Житель десятиэтажки погиб на пожаре в ВолжскомСмотреть фотографии
21:05
В Волгоградской области два поселка остались без маршрутокСмотреть фотографии
20:53
«Без дождевика не обойтись»: прогноз погоды на 10 февраля в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:52
Передача о профессиях будущего стала сотой работой на конкурс журналистов «Ростелекома» от ЮгаСмотреть фотографии
18:25
Бастрыкин раскритиковал доклад главы волгоградского СК о поисках пропавшей школьницыСмотреть фотографииCмотреть видео
18:10
Пожарные с помощью лестницы спасли жильца десятиэтажки в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:57
«Обстановка напряженная, но стабильная»: облздрав и ОНФ проверяют работу поликлиник ВолгоградаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 