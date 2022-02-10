Умная система сэкономит свет и воду на ж/д вокзале в Волгограде

Общество 10.02.2022 09:42
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10.02.2022 09:42
Автоматизированная система «Умный вокзал» введена на железнодорожном вокзале в Волгограде. Как сообщили в Приволжском отделении железной дороги, система собирает и обрабатывает информацию о температуре и влажности воздуха, уровне освещенности, чтобы все параметры находились в пределе допустимых значений. С целью сохранения природных ресурсов в ряде помещений установлены датчики движения и подачи воды. Освещение может включаться и выключаться как автоматически, в зависимости от уровня естественного освещения, так и по команде диспетчера инженерных систем.
Система «Умный вокзал» также может круглосуточно контролировать работу основных систем жизнеобеспечения вокзала: вентиляции, кондиционирования, освещения, отопления и видеонаблюдения. При возникновении любых сбоев программа приводит показатели к нормативным значениям, а также отображает сведения о нештатной ситуации и имеющихся повреждениях.
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