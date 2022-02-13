



Ворошиловский торговый центр вновь приглашает волгоградцев и гостей нашего города к участию в акции «Подарки любимым. Собери коллекцию», которая проходит с 10 февраля 2022г. по 12 марта 2022г.

Хотите сделать своей паре сюрприз или порадовать себя любимую? Приходите в ТЦ «Ворошиловский». Для вас приготовлены гарантированные подарки, а также возможность получить главный приз. В розыгрыше – сертификаты на шопинг на сумму до 30 000 рублей, подарки от арендаторов ВТЦ.

Участником акции может стать каждый, кто

● совершит покупку от 3000 рублей в одном чеке в любом отделе/магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 10.02.2022г. по 12.03.2022г. до 14:00;

● предъявит чек на промостойке на 1 этаже ТЦ «Ворошиловский»;

● заполнит купон-анкету участника акции.

Участнику акции выдается скретч-карта, стерев защитный слой которой можно получить гарантированный подарок – ручку или коллекционную кружку.

Розыгрыш главных призов состоится 12 марта 2022 года в 15:00, прямая трансляция на YouTube-канале и в Instagram Ворошиловского ТЦ. Участвуют все купоны.

Подробности об организаторе и мероприятии – на сайте voroshilovskiy-tc.ru.