Общество

Для любимых и любящих: Ворошиловский торговый центр приглашает к розыгрышу призов

Общество 13.02.2022 17:00 Реклама
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13.02.2022 17:00 Реклама


Ворошиловский торговый центр вновь приглашает волгоградцев и гостей нашего города к участию в акции «Подарки любимым. Собери коллекцию», которая проходит с 10 февраля 2022г. по 12 марта 2022г.
Хотите сделать своей паре сюрприз или порадовать себя любимую? Приходите в ТЦ «Ворошиловский». Для вас приготовлены гарантированные подарки, а также возможность получить главный приз. В розыгрыше – сертификаты на шопинг на сумму до 30 000 рублей, подарки от арендаторов ВТЦ.
Участником акции может стать каждый, кто
● совершит покупку от 3000 рублей в одном чеке в любом отделе/магазине ТЦ Ворошиловский (кроме гипермаркета «Перекресток») в период с 10.02.2022г. по 12.03.2022г. до 14:00;
● предъявит чек на промостойке на 1 этаже ТЦ «Ворошиловский»;
● заполнит  купон-анкету участника акции.
Участнику акции выдается скретч-карта, стерев защитный слой которой можно получить гарантированный подарок – ручку или коллекционную кружку.
Розыгрыш главных призов состоится 12 марта 2022 года в 15:00, прямая трансляция на YouTube-канале и в Instagram Ворошиловского ТЦ. Участвуют все купоны.
Подробности об организаторе и мероприятии  –  на сайте voroshilovskiy-tc.ru.
Положение о проведении акции здесь.

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