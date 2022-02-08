Общество

Волгоградское УФАС штрафует "Память" за "гробовую тишину"

Общество 08.02.2022 12:34
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08.02.2022 12:34


Арбитражный суд  признал законным штраф Волгоградского УФАС России, наложенный на ООО «Совместное предприятие «Память». Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном управлении антимонопольного органа, санкции были применены к похоронной компании за непредоставление сведений по запросу. Ранее в ведомство обратился житель города, который пожаловался на завышенную стоимость услуги «откоп родственной могилы». 
В рамках рассмотрения заявления антимонопольным органом был направлен запрос информации, на который ООО «СП Память» ответило отказом, сославшись на «немотивированность» запроса. Такой отказ был расценён УФАС как непредставление сведений по запросу антимонопольного органа, ответственность за такое правонарушение предусмотрена ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ, в результате на ООО «СП Память» был наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.
ООО «СП Память» не согласилось со штрафом и обратилось в суд. Однако арбитражный суд отказал ООО «СП Память» в удовлетворении исковых требований и подтвердил законность постановления УФАС.
В Волгоградском УФАС отметили, что это уже не первый случай привлечения ООО «СП Память» к административной ответственности за подобное правонарушение. Антимонопольный орган в рамках рассмотрения той же самой жалобы гражданина ранее направлял запрос по вопросу стоимости услуг ООО «СП Память», на который информация также представлена не была, в результате компания была привлечена к ответственности в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Не согласившись с штрафом, ООО «СП Память» обжаловало его в суд, также ссылаясь на «немотивированность» запроса, но суды первой и апелляционной инстанции также поддержали позицию антимонопольного органа.
В настоящее время, УФАС уже в третий раз запросило у ООО «СП Память» информацию для рассмотрения жалобы гражданина, но информация в антимонопольный орган так и не поступила, в связи с чем  компания опять привлечена к ответственности за препятствование к осуществлению антимонопольным органом своих полномочий и функций.

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