На заводах Волгоградской области удвоили производство медицинского кислорода

Объем производства медицинского кислорода, необходимого для стационарного лечения больных коронавирусной инфекцией, удвоили в Волгоградской области. На четырех предприятиях региона в сутки производится 4326 баллонов газообразного и до 80 тонн жидкого медицинского кислорода – это в несколько раз больше, чем сейчас требуется ковидным госпиталям в области. «Созданные в регионе мощности по выпуску медицинского кислорода позволяют поставлять его и в другие субъекты России, в том числе в Ростовскую, Саратовскую, Астраханскую, Воронежскую области, Ставропольский край, Дагестан и Калмыкию» - пояснила председатель промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области Наталья Стрельцова.

На одном из кислородных заводов побывал сегодня корреспондент ИА «Высота 102». Визит на промышленную площадку в Дзержинском районе Волгограда начался со знакомства со сторожевыми собаками, вольеры которых находятся с двух сторон от входа. «До установки камер именно они охраняли предприятие. Сейчас собак держу здесь больше для себя», - рассказал учредитель предприятия Александр Уханов. Непосредственно на территории завода взору предстал крытый бокс с сотнями баллонами, которые дожидались своей погрузки и отправки в медицинские учреждения. Справа от бокса - огромные установки, в которых хранится готовый газообразный кислород. Из них его закачивают в баллоны для дальнейшей транспортировки.





Предприятие, куда сегодня пригласили журналистов, занимается выпуском различных технических газов уже два десятка лет, но сложное производство газообразного медицинского кислорода наладило только в 2021 году. «Мы давно хотели освоить выпуск медицинского кислорода, но особого спроса не было. Однако после осложнения ситуации в регионе с ковидом, нас пригласили в облпромторг, и мы вместе с комитетом решили все административные вопросы и получили лицензии на выпуск медицинского кислорода», - рассказал журналистам Александр Уханов.

Столь востребованную линию в период пандемии удалось создать с помощью государства. Власти дали компании 10 миллионов рублей льготного займа под 1% годовых по программе «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Приобретенное новое оборудование после пандемии, когда отпадет жесткая необходимость в медицинском кислороде, завод сможет использовать для производства технических газов. Учредитель предприятия признался, что ни на минуту не пожалел об усилиях, потраченных на запуск новой линии. «Если даже одного человека мы помогли спасти, то только ради этого можно было это всё сделать. А я думаю, что спасли не одного, а многих», - добавил Уханов.





На территории производственного комплекса – беспрестанное движение грузовых машин, которые развозят десятки баллоннов с кислородом по больницам Волгограда и области. Каждые сутки завод получает из жидкого кислорода порядка 2 тысяч баллонов газообразного кислорода: для далекого от химии человека этот процесс выглядит как настоящее волшебство. На деле это целая цепочка сложных химических реакций, с которыми сотрудники лаборатории познакомили журналистов. «Для этого применяются особые аппараты — газификаторы. Жидкий кислород, налитый в резервуар такого аппарата, быстро испаряется и под давлением в 10-15 атмосфер идёт по трубам», - пояснили сотрудники лаборатории.





Медицинский кислород перед отгрузкой проходит строгий контроль качества на производстве. «Серия переработанного вещества проходит проверку, поскольку газ должен соответствовать каждому нормативному документу. Наш переработанный кислород прошел все проверки», - пояснила начальник отдела контроля качества Ирина Воробьева.