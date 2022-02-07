Covid-19

"Это скоро закончится": волгоградский фельдшер - о лавине вызовов к больным "омикроном"

Covid-19 07.02.2022 16:52
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07.02.2022 16:52


Штамм "омикрон" продолжает испытывать на прочность волгоградские поликлиники, где с каждым днем растет число новых обращений с коронавирусом и ОРВИ. Как рассказала ИА "Высота 102"  фельдшер неотложной помощи поликлиники №28 в Дзержинском районе Оксана Анциперова, с конца января на медицинское учреждение обрушилась лавина вызовов. "Если в первые волны было по 200 вызовов в неделю, то сейчас 1000 вызовов и их все больше. Сейчас первичное звено усиливают всеми возможными способами. Каждый сотрудник - на вес золота", - рассказывает фельдшер. Как и обычные люди, врачи тоже болеют, но не каждый медработник сегодня может себе позволить находиться на больничном долго. "Мы понимаем, что это нагрузка на коллег, поэтому становится лучше и снова в строй. Стараемся не болеть, пьем витаминки", - шутит собеседница агентства.
На каждого сотрудника, который работает по вызовам, приходится в среднем посещать до 30 адресов. "У меня выходит примерно  26 вызовов за 4-5 часов работы. Стараемся сортировать заявки так, чтобы объехать как можно больше пациентов. Бывает и такое, что захожу в квартиру, а там по 4-5 человек болеет. Отработала этот вызов и иду на следующий - в соседнюю квартиру, а там такая же ситуация. Болеют семьями", - рассказывает Оксана Владимировна. В приоритете беременные женщины и пожилые - те, кто сам не может дойти до поликлиники. На вызовы врачей развозят машины, которые закреплены сейчас за каждым сотрудником.
"Режим, можно сказать, военный, но, думаю, это скоро закончится. Надо февраль перетерпеть, а там лучше будет", - считает медик. 

Несмотря на вал заболевших, "омикрон" более стремительный, но гораздо легче штамма "дельта". В среднем болезнь, как отмечают медики, протекает за 3-5 суток, а потом пациент начинает чувствовать себя лучше.  
"Сейчас в основном пациенты жалуются на повышение температуры до 38 градусов или чуть выше, боль в горле, причем говорят, что огонь в горле горит - так описывают многие свои ощущения. Есть кашель, но не у всех, где-то 50 на 50. А также слабость и быстрая утомляемость. Радует то, что людей, которым требуется госпитализация, сейчас немного. Тяжелых пациентов практически нет, по крайней мере таких, которых из дома увезли бы в реанимацию, лично у меня не было", - делится своими наблюдениями фельдшер. 
По данным регионального оперативного штаба, число заболевших "омикроном" в Волгоградской области стремительно растет. Так, за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 1624 человек. Тем не менее, Волгоградская область стала одним из немногих регионов, где продолжается оказание плановой медпомощи в условиях колоссального наплыва пациентов с симптомами простуды – более 11 тысяч обращений в сутки.
Фото Оксаны Анциперовой

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