В Волжском таксист погулял на деньги пассажирки





Таксист подобрал оброненный пассажиркой кошелек и потратил почти все чужие деньги. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в дежурную часть отдела МВД России по Среднеахтубинскому району обратилась 27-летняя жительница Городищенского района. Женщина рассказала, что ночью вызвала такси, чтобы добраться из Волжского в рабочий поселок Средняя Ахтуба. Приехав в поселок, она обнаружила пропажу кошелька с деньгами в сумме 32 тысячи рублей и сразу же обратилась в полицию. Выяснилось, что деньги похитил 22-летний таксист. После выполненного заказа он обнаружил на полу в салоне автомашины кошелек, содержимым которого распорядился по своему усмотрению, успев потратить практически все денежные средства. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



