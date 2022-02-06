Почта возместит ущерб за сгоревшие в отделении под Волгоградом посылки и бандероли





Специалисты «Почты России» устанавливают размер ущерба, причиненный пожаром в почтовом отделении поселка Котлубань в Волгоградской области, сообщили в пресс-службе УФПС Волгоградской области.

«Пенсии и социальные выплаты почтальоны доставят клиентам на дом по привычному графику. Адрес временного размещения почтового отделения мы сообщим дополнительно. До этого момента почтальоны будут предоставлять населению все почтовые услуги на дому», - прокомментировали в УФПС региона.





Напомним, почтовое отделение в поселке Котлубань Городищенского района Волгоградской области сгорело минувшей ночью. Одноэтажное здание площадью 64 кв.м. выгорело полностью. Причины возгорания устанавливаются. На пожаре никто не пострадал.

По вопросам получения почтовых услуг жителям поселка теперь нужно обращаться в Дубовский почтамт по телефону 8 (84458) 3-12-05. В понедельник, 7 февраля, начнется прием заявлений о возмещении материального ущерба от тех, чьи посылки сгорели в пожаре.

Так, заявление о возмещении ущерба, написанное в свободной форме, клиенты могут принести в любое почтовое отделение. К нему необходимо приложить документы или их копии, подтверждающие отправку письма, посылки или бандероли. Для физических лиц это квитанция об отправке или инвойс (оплаченный счет) от иностранного интернет-магазина, для юридических – договор на оказание услуг. Такие заявления, как обещают в УФПС Волгоградской области, будут рассмотрены в приоритетном порядке.

Также необходимо учитывать, что по закону пока получатель не забрал отправление из отделения, оно принадлежит отправителю. Поэтому, чтобы получатель смог получить компенсацию, отправитель должен написать заявление с отказом от выплат в пользу адресата.

При возникновении вопросов жители Волгоградской области могут позвонить по телефону (8442) 33-52-08 в рабочие дни с 9:00 до 18:00.



