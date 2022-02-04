Общество

Два детских сада и 90 школ закрылись на карантин в Волгоградской области

Общество 04.02.2022 16:07
0
04.02.2022 16:07


Два детских сада полностью ушли на карантин из-за ОРВИ и COVID-19, по этой же причине временно закрыты 90 школ в Волгоградской области. Как сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, из-за коронавируса приостановлены занятия в отдельных классах в 147 учебных учреждениях, по ОРВИ - отдельные классы в 114 школах. Еще в 101 дошкольном учреждении карантин частично введен в отдельных группах. С целью предупреждения роста заболеваемости среди студентов частично переведены на дистант группы в 14 колледжах.
По оперативным данным, сегодня к очным занятиям вернулись 10 школ, которые ранее находились на карантине.
Напомним, ограничительные мероприятия в учреждениях вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ. 
  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Ремонт пластиковых окон 89889874000. Порошковая покраска 89884993750

Квартиры в сданном доме в Дзержинском районе Волгограда

Доборные элементы и водосточные системы. Телефон: (8442) 95 50 05

Займы под залог имущества. Материнский капитал. +7 (927) 510-59-46
Общество
04.02.2022 13:34
Общество 04.02.2022 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2022 12:55
Общество 04.02.2022 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2022 11:21
Общество 04.02.2022 11:21
Комментарии

0
Далее
Общество
04.02.2022 08:40
Общество 04.02.2022 08:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2022 18:32
Общество 03.02.2022 18:32
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2022 18:20
Общество 03.02.2022 18:20
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2022 16:40
Общество 03.02.2022 16:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2022 13:08
Общество 03.02.2022 13:08
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2022 11:35
Общество 03.02.2022 11:35
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2022 11:32
Общество 03.02.2022 11:32
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2022 10:40
Общество 03.02.2022 10:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2022 09:50
Общество 03.02.2022 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
03.02.2022 08:11
Общество 03.02.2022 08:11
Комментарии

0
Далее
Общество
02.02.2022 20:51
Общество 02.02.2022 20:51
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.02.2022 19:46
Общество 02.02.2022 19:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:17
«Осталось продать почку»: как волгоградок затянули в финансовую пирамиду и оставили с баснословными долгамиСмотреть фотографии
17:23
Россияне стали больше игратьСмотреть фотографии
17:01
Мусорный полигон под Волгоградом наказали за отклонение от проектаСмотреть фотографии
16:19
Волгоградский «миллионер» осужден за аферу с ОСАГОСмотреть фотографии
16:07
Два детских сада и 90 школ закрылись на карантин в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:38
«Настоящий камнепад»: в центре Волгограда рушится фасад пятиэтажкиСмотреть фотографии
14:04
Фигурантку дела о масштабной кредитной афере заключили в СИЗО ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:02
В Волгоградской области осудили иностранца за убийство пенсионерки 10-летней давностиСмотреть фотографии
13:34
В Волгоградской области 8 тысяч подростков хотят привиться от коронавирусаСмотреть фотографии
13:32
Пожарные спасли в Волгоградской области хозяина квартиры и котенкаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
«Идут проверки»: кому в Волгограде пересчитают плату за отопление после технической ошибкиСмотреть фотографии
12:23
В Волгоградской области за неделю солярка подорожала на четверть рубляСмотреть фотографии
11:58
Будет еще больше: в Волгоградской области заразились коронавирусом 1314 человекСмотреть фотографии
11:21
Застройщик отремонтирует выданные сиротам в Урюпинске квартиры с плесеньюСмотреть фотографии
10:36
Водитель легковушки погиб в лобовом ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
Волгоградец испортил машину соседки после спора из-за парковкиСмотреть фотографии
10:17
В Волгограде задержан подозреваемый в серии ложных минирований школ и госучрежденийСмотреть фотографииCмотреть видео
09:44
Бывшего инспектора Росрыболовства осудили в Волгоградской области за взяткиСмотреть фотографии
08:40
Депутаты Волгоградской облдумы поздравят с днем рождения за бюджетный счетСмотреть фотографии
18:55
Волгоградский облздрав не нашел связи между смертью пациента в «скорой» и его кислородной поддержкойСмотреть фотографии
18:32
Еще 13 школ в Волгоградской области вернулись с карантина по ОРВИ и COVID-19Смотреть фотографии
18:20
В Волгограде закрывается одна из крупнейших ветеринарных клиникСмотреть фотографии
17:19
Пациент с онкологией и коронавирусом умер по пути в больницу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:40
Федералы вытащили забуксовавшие у АЗС в Волгоградской области фурыСмотреть фотографии
16:33
Шестерых организаторов сети борделей судят в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:10
Волгоградского стримера арестовали на 10 суток за побои в прямом эфиреСмотреть фотографии
15:48
В работу колл-центра 122 в Волгоградской области внедряют искусственный интеллектСмотреть фотографии
15:44
Волгоградца осудили за смертельные побои на кладбищеСмотреть фотографии
14:36
«Вам перезвонят, и придет доктор»: волгоградский губернатор напугал чиновников звонком в колл-центр 122Смотреть фотографииCмотреть видео
14:32
В Волжском зафиксирован взрывной рост заболеваемости ковидомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 