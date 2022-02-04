Два детских сада и 90 школ закрылись на карантин в Волгоградской области





Два детских сада полностью ушли на карантин из-за ОРВИ и COVID-19, по этой же причине временно закрыты 90 школ в Волгоградской области. Как сообщили в региональном комитете образования, науки и молодежной политики, из-за коронавируса приостановлены занятия в отдельных классах в 147 учебных учреждениях, по ОРВИ - отдельные классы в 114 школах. Еще в 101 дошкольном учреждении карантин частично введен в отдельных группах. С целью предупреждения роста заболеваемости среди студентов частично переведены на дистант группы в 14 колледжах.

По оперативным данным, сегодня к очным занятиям вернулись 10 школ, которые ранее находились на карантине.

Напомним, ограничительные мероприятия в учреждениях вводятся в случае, если заболел хотя бы один ребенок COVID-19 или если заболело свыше 20% детей ОРВИ.