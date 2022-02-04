Общество 04.02.2022 11:21
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04.02.2022 11:21
Комитет строительства Волгоградской области совместно с ГКУ «УКС» обяжет застройщика отремонтировать квартиры с плесенью в Урюпинске, выданные детям-сиротам несколько месяцев назад. Сейчас чиновники проводят обследование помещений, по результатам которого уже обнаружены повреждения внутриквартирной отделки и внешних элементов домов на Территории Птицецеха, №№10 и 10 А, сообщили в профильном комитете.
В облкомстрое утверждают, что на момент передачи квартир в 2021 году все жилые помещения соответствовали санитарным нормам и требованиям безопасности. Выданные сиротам помещения находятся в четырехквартирных домах, разрешения на строительство которых и ввод в эксплуатацию которых выдала администрация города Урюпинска. Во всех квартирах была сделана отделка «под ключ», установлены кухонные плиты, новая сантехника и счетчики. Помимо комплексного ремонта помещений, подрядчик также будет должен установить причины возникновения протечек и трещин.
Напомним, на минувшей неделе СУ СКР по Волгоградской области сообщило о проверке, начатой после сообщений о том, что в Урюпинске детям-сиротам предоставили квартиры, ставшие непригодными для жилья спустя несколько месяцев. «Сейчас квартиры покрылись плесенью, протекает кровля, а фундамент начинает разрушаться. Согласно договору между чиновниками и сиротами, вся тяжесть ремонта может лечь на плечи обездоленных людей», – прокомментировали тогда в следственном органе.
Фото: комитет строительства Волгоградской области.
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