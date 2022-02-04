Общество 04.02.2022 08:40
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04.02.2022 08:40
Аппарат Волгоградской облдумы объявил закупку поздравительных открыток. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, депутатам понадобились три тысячи открыток «С днем рождения!». Начальная цена контракта – 207 тысячи рублей. Исполнитель должен будет обеспечить депутатов полиграфической продукцией, изготовленной на дизайнерской бумаге с перламутровым покрытием белого цвета и поздравительной надписью, выполненной в золотом цвете. Открытки, как говорится в техзадании, необходимы для обеспечения мероприятий регпарламента.
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