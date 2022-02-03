Инвалида отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в Волгограде





Прокуратура вступилась за инвалида II группы, которого отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушение со стороны службы занятости были установлены после жалобы мужчины в надзорное ведомство.

Установлено, что в августе 2021 года он обратился в ГКУ ЦЗН г.Волгограда с заявлением о поиске подходящей работы. Отдел по Красноармейскому району зарегистрировал его в качестве ищущего работу, но позже он получил отказ в признании его безработным в связи с наличием регистрацией в рабочем поселке Рудня Волгоградской области. Между тем инвалид проживает в Красноармейском районе из-за необходимости получения специализированной медицинской помощи, но собственного жилья в Волгограде у него нет. Примечательно, что факт его проживания на территории Красноармейского района Волгограда подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, которое при предъявлении специалистом отдела занятости не было принято во внимание.

Прокурором Красноармейского района в суд был предъявлен иск о признании незаконным решения государственного учреждения службы занятости населения об отказе в признании гражданина безработным в связи с отсутствием регистрации на территории Красноармейского района Волгограда. Требование прокуратуры судом удовлетворено.



