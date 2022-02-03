Инвалида отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в Волгограде

Общество 03.02.2022 13:08
0
03.02.2022 13:08
Прокуратура вступилась за инвалида II группы, которого отказались признать безработным из-за отсутствия регистрации в Волгограде. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, нарушение со стороны службы занятости были установлены после жалобы мужчины в надзорное ведомство.
Установлено, что в августе 2021 года он обратился в ГКУ ЦЗН г.Волгограда с заявлением о поиске подходящей работы. Отдел по Красноармейскому району зарегистрировал его в качестве ищущего работу, но позже он получил отказ в признании его безработным в связи с наличием регистрацией в рабочем поселке Рудня Волгоградской области. Между тем инвалид проживает в Красноармейском районе из-за необходимости получения специализированной медицинской помощи, но собственного жилья в Волгограде у него нет. Примечательно, что факт его проживания на территории Красноармейского района Волгограда подтвержден вступившим в законную силу судебным решением, которое при предъявлении специалистом отдела занятости не было принято во внимание.
Прокурором Красноармейского района в суд был предъявлен иск о признании незаконным решения государственного учреждения службы занятости населения об отказе в признании гражданина безработным в связи с отсутствием регистрации на территории Красноармейского района Волгограда. Требование прокуратуры судом удовлетворено.
Реклама
Шестиметровую дамбу возводят на острове Голодный в Волгограде03.02.2022 11:35
Общество 03.02.2022 11:35
Коронавирус проник в арбитражный суд Волгоградской области03.02.2022 11:32
Общество 03.02.2022 11:32
В Волгограде 2 февраля отметили 4-минутным фейерверком03.02.2022 10:40
Общество 03.02.2022 10:40
Чиновники отдали волгоградским медикам более 200 служебных машин03.02.2022 09:50
Общество 03.02.2022 09:50
Волонтеры «ЕвроХим-ВолгаКалия» почтили подвиги героев Сталинградской битвы03.02.2022 09:45
Общество 03.02.2022 09:45
В частном секторе Волгограда устранили порыв водопровода03.02.2022 08:11
Общество 03.02.2022 08:11
УК «Новый дом» поздравила ветеранов с годовщиной Сталинградской Победы02.02.2022 20:51
Общество 02.02.2022 20:51
Новый график работы разочаровал сотрудников МФЦ в Волгоградской области02.02.2022 19:46
Общество 02.02.2022 19:46
Первыми заиграли «катюши»: дочь маршала Татьяна Еременко – о Сталинградской битве и своем легендарном отце02.02.2022 18:01
Общество 02.02.2022 18:01
В Волгоградской области 95 школ закрылись на карантин из-за ОРВИ и COVID02.02.2022 17:20
Общество 02.02.2022 17:20
Налоговые службы в Волгоградской области перешли на работу по предварительной записи02.02.2022 17:06
Общество 02.02.2022 17:06
Волгоградский филиал ООО «Капитал МС» начинает серию акций, посвященных 79 -летию победы в Сталинградской битве02.02.2022 16:19
Общество 02.02.2022 16:19
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде возложили венки в память о погибших героях Сталинградской битвы02.02.2022 15:45
Общество 02.02.2022 15:45
Нефтяники почтили память защитников Сталинграда02.02.2022 15:23
Общество 02.02.2022 15:23
Цветы для сталинградского солдата: семья волгоградцев – о павших и памяти02.02.2022 14:38
Общество 02.02.2022 14:38
Реклама