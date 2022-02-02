Залпы из пушек ЗИС-3 прогремели на Мамаевом кургане в Волгограде





Сегодня в 79-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом прозвучали памятные залпы на Мамаевом кургане в Волгограде. Как сообщили в Южном военном округе, артиллеристы произвели выстрелы из двух орудий ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны. ЗИС-3 была грозой бронетанковых войск и пехоты противника. Это орудие называют лучшей пушкой Великой Отечественной.





Командование и военнослужащие Волгоградского гарнизона приняло участие в торжественных мероприятиях на Мамаевом кургане, где к могилам советских солдат и офицеров были возложены цветы и венки. На набережной реки Волга военнослужащие гарнизона представили современную боевую, специальную технику и вооружение, в том числе: БТР-82А, бронеавтомобили "Тигр" и "Рысь", новейший санитарный автомобиль "Линза" и другие.

Фото: пресс-служба Южного военного округа