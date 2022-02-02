Общество 02.02.2022 11:48
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02.02.2022 11:48
Администрация Волгограда объявила аукцион для определения подрядной организации, которая отреставрирует памятник комсомольцам-защитникам Сталинграда в Центральном районе. Как сообщили в мэрии, исполнителю работ предстоит демонтировать и заменить старую плитку, поскольку облицовка в текущем ее состоянии восстановлению не подлежит. Специалисты дополнительно укрепят основание объекта армирующей сеткой, а фигуры воинов очистят и покроют защитным составом.
По данным сайта госзакупок, начальная цена реставрационных работ составляет 7,6 миллиона рублей. Ремонт памятника должен быть выполнен до 30 сентября 2022 года.
Ранее сообщалось, что памятник комсомольцам в центре Волгограда пребывает в плачевном состоянии. На объекте культурного наследия были зафиксированы сколы и трещины. Из-за деформации гранитных плит фигуры стали проседать, что может привести к их опрокидыванию.
Комсомольцы уже падали от порывистого ветра - это случилось в 2009 году, когда с гранитного постамента порыв ветра свалил две фигуры юношей из скульптурной группы "Памятник комсомольцам - защитникам Сталинграда". Тогда сообщалось, что причина случившегося - в конструкции крепления памятника, которая изначально была выполнена с отступлениями о нормы. После реконструкции все фигуры комсомольцев вернули на первоначальное место.
Справка. Памятник комсомольцам на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской был открыт 2 февраля 1973 года в честь 30-летия победы советских войск под Сталинградом. Его авторами являются скульптор А. Е. Криволапов и архитектор В. П. Калиниченко. Памятник посвящен молодым защитникам Сталинграда, ушедшим на войну во имя свободы и будущего своей страны.
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