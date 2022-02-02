Общество 02.02.2022 09:27
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02.02.2022 09:27
Традиционный легкоатлетический забег, посвященный годовщине Победы в Сталинградской битве, все-таки будет бесплатным для его участников. Такое решение приняли организаторы мероприятия, сообщает ИА "Высота 102".
"По завершении всех оргмероприятий стало понятно, что имеющихся у ВРОО "Волгоградский марафон" средств достаточно для проведения легкоатлетического пробега с сохранением всех ранее озвученных условий. Поэтому мы приняли решение вернуть стартовые взносы всем участникам - то есть для вас участие в марафоне будет бесплатным. Возврат взносов начнется уже сегодня, он пройдет посредством той же платформы платежей, с помощью которой вы производили оплату, на те же банковские карты", - говорится в обращении общественной организации "Волгоградский марафон".
Напомним, что ранее организаторы уведомили участников о том, что легкоатлетический забег на 2 февраля будет платным. Введение стартовых взносов в размере от 800 до 1000 рублей объяснили тем, что это позволит провести мероприятие на высоком уровне даже в условиях пандемии. Собранные деньги планировали направить на привлечение профессиональных ведущих, организацию работы фотографов и видеооператоров, приобретение эксклюзивных призов.
Однако это решение вызвало неоднозначную реакцию. В частности, многие укоряли организаторов в том, что они решили сделать коммерческим патриотическое мероприятие.
Напомним, легкоатлетический забег, посвящённый 79-й годовщине разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, состоится 2 февраля на Центральной набережной Волгограда. В связи с проведением мероприятия участок Нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и 7-ой Гвардейской будет закрыт для автомобилей 1 февраля с 20:00 до 15:00 2 февраля.
Вечером 2 февраля Нулевую продольную перекроют еще раз – с 20.30 до 21.30 – от улицы Комсомольская до кольцевой развязки рядом с речпортом. На это время запланировано проведение праздничного фейерверка.
Общегородская программа празднования 79-й годовщины Победы в Сталинградской битве включает в себя порядка 60 мероприятий. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой большинство праздничных акций пройдет в онлайн формате, остальные – при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.
Фото: сообщество Volgarun | Серия забегов в Волгограде/ВКонтакте.
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