



Региональная общественная организация «Волгоградский марафон» приняла решение сделать платным легкоатлетический забег, посвященный годовщине Победы в Сталинградской битве. Введение стартовых взносов позволит провести мероприятие на высоком уровне даже в условиях пандемии, сообщили организаторы на сайте для регистрации участников забега.

В частности, взносы участников в размере от 800 до 1500 рублей пойдут на привлечение профессиональных ведущих, организацию работы фотографов и видеооператоров, приобретение эксклюзивных призов. «Для участников у нас комфортные шатры для переодевания, особая гордость: кубки и медали для участников, они в этом году действительно уникальные, – подчеркнули в «Волгоградском марафоне». – Кроме того, мы изготовили новые баннеры и создали фотозону для памятных снимков всех участников, обеспечили питание судей и волонтеров».

В общественной организации отметили, что решение о введении стартовых взносов не отразилось на количестве желающих поучаствовать в легкоатлетическом забеге – организаторы приняли более тысячи заявок. Однако из-за антикоронавирусных ограничений в мероприятии смогут принять участие только 200 человек – перечень уже определен. Допуск зрителей на забег в этом году не предусмотрен по тем же причинам.

Напомним, легкоатлетический забег, посвящённый 79-й годовщине разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, состоится 2 февраля на Центральной набережной Волгограда. В связи с проведением мероприятия участок Нулевой продольной магистрали в границах улиц Калинина и 7-ой Гвардейской будет закрыт для автомобилей 1 февраля с 20:00 до 15:00 2 февраля.

Вечером 2 февраля Нулевую продольную перекроют еще раз – с 20.30 до 21.30 – от улицы Комсомольская до кольцевой развязки рядом с речпортом. На это время запланировано проведение праздничного фейерверка.

Общегородская программа празднования 79-й годовщины Победы в Сталинградской битве включает в себя порядка 60 мероприятий. В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой большинство праздничных акций пройдет в онлайн формате, остальные – при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора.

Фото: сообщество Volgarun | Серия забегов в Волгограде/ВКонтакте.