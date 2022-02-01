В больнице Фишера в Волжском затопило пост медицинской сестры (ВИДЕО)

Общество 01.02.2022 17:14
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01.02.2022 17:14
Пациенты больницы имени Фишера в Волжском запечатлели на камеры своих смартфонов протекающий потолок в стационарном отделении скорой медпомощи, сообщает ИА «Высота 102». На записи, которой волжане поделились в соцсетях, видно, как вода заливает стол медперсонала. На стене можно разглядеть табличку с надписью: "Пост медицинской сестры", а над местом протечки - пластиковое зеленое ведро, которое поставили для сбора воды. «Вот тебе и реконструкция», - иронично комментируют пользователи соцсетей происшествие в больнице, где с 2019 года планомерно идет грандиозный ремонт.
В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что протечка в палате динамического наблюдения в стационарном отделении скорой медицинской помощи была незамедлительно устранена силами технической службы больницы. «Отметим, что в больнице имени Фишера проводятся ремонтные работы, работ такого масштаба не было со времен строительства медучреждения», - пояснили в ведомстве. Непосредственно капитальный ремонт здания стационара запланирован на 2022-2023 годы.
Напомним, в рамках реконструкции больницы Фишера в 2019 году здесь открыли ЦАОП, первичный сосудистый центр и новую женскую консультацию. В 2020 году был завершен капремонт 4-этажной поликлиники, построена площадка для вертолета санавиации, а сосудистый центр дооснастили до уровня регионального. В больнице также модернизировали приемное отделение, построили въездную эстакаду, поставили более 1000 единиц нового оборудования.
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