В Волгограде стартует строительство четвертой школы-тысячника





Строители начали установку временных ограждений стройплощадки будущей школы-тысячника на улице Шекснинской в Дзержинском районе Волгограда. В ближайшее время подрядчик начнет вертикальную планировку территории для обустройства котлована под будущее здание. Со строительной площадки уберут несколько десятков старых сухих вязов и тополей, сообщили в пресс-службе администрации Волгограда.

Участок, на котором построят четвертую в Волгограде школу на 1000 мест, сейчас заброшен: долгое время неизвестные люди использовали его под несанкционированную свалку бытового и строительного мусора. Рядом со стройплощадкой находится объект культурного наследия «Федоровский сад» – территория будущей школы не входит в его границы.

Проектно-сметная документация на строительство образовательного учреждения, которая прошла все согласования, включает в себя благоустройство школьного двора. В нем высадят более 450 деревьев и кустарников, адаптированных к волгоградскому климату – это в несколько раз больше количества тех старых насаждений, которые придется спилить на стройплощадке. Во дворе также уложат 8 тысяч квадратных метров газона. Для ухода за растениями строители проложат поливочник.

По условиям контракта, в новой школе будут 40 классов, многофункциональные спортивные залы, школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, классы с акустической и проекционной техникой, профильные мастерские и лаборатории, а также современная столовая. Кроме этого, школа будет адаптирована для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы дети смогут вести активный образ жизни – будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом и беговыми дорожками. Общеобразовательное учреждение на улице Шекснинской будет построено по региональному проекту «Современная школа» нацпроекта «Образование».

За последние несколько лет в Волгограде построены и сданы в эксплуатацию школы на 800 мест в Кировском районе и на 1000 мест в Советском районе. Сейчас идет чистовая отделка школы-тысячника в Красноармейском районе и продолжается обустройство фундамента нового здания в Ворошиловском районе. Определен подрядчик, который спроектирует и построит школу на 1280 мест по улице Кортоева в Дзержинском районе. В ближайших планах мэрии – возведение учебного заведения в микрорайоне Комарово Советского района.