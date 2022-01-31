Общество

Учителя из Волгоградской области вышли в финал конкурса «Флагманы образования. Школа»

Общество 31.01.2022 18:21
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31.01.2022 18:21


Учителя из лицея города Урюпинска Волгоградской области вышли в финал всероссийского конкурса «Флагманы образования. Школа» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Команда вошла в число 13-ти сильнейших по итогам Южного окружного полуфинала, в котором участвовали 44 педагогических коллектива, сообщила пресс-секретарь проекта «Флагманы образования» Светлана Белых.
Полуфиналу конкурса предшествовало дистанционное тестирование конкурсантов. Каждая команда состоит из четырех человек – это руководители образовательных организаций и их заместители, классные руководители, педагоги-предметники и учителя начальных классов. По итогам отбора во Всероссийский детский центр «Смена» пригласили 44 команды из регионов Южного федерального округа. Соревнования включали три блока: «Дебаты», на которых участники отстаивали позиции на актуальные темы образования, деловая игра «Школьный проектный офис» и кейс-турнир, где учителя должны были решить управленческие, психолого-педагогические и методические задачи. По результатам выполненных заданий был сформирован индивидуальный рейтинг каждой команды.
«Путевки в финал получили: шесть команд из Краснодарского края, три команды из Республики Крым, две команды из Ростовской области и по одной команде от Волгоградской и Астраханской областей», – рассказал руководитель отдела проектов в сфере образования АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Богданцев.

Волгоградскую область будут представлять заместитель директора лицея Урюпинска Татьяна Носальская, классные руководители Елена Патока и Артем Дядюшко, педагог-организатор Нина Чернышова. Артем Дядюшко ранее уже участвовал в конкурсе «Флагманы образования», и именно он посоветовал коллегам отправить заявку на участие в этом году.
«Я решилась участвовать потому, что имею опыт командной работы во Всероссийской национальной образовательной программе «Гимназический союз России» и очень хочу поддержать команду лицея. Советую педагогам принимать участие в таких конкурсах. Если опыта маловато, у вас будет возможность поучиться у сильных команд, вы на практике познакомитесь с новым управленческим опытом. Если есть богатый инновационный опыт – щедро делитесь им с коллегами! Дорогу осилит идущий, все у вас получится, важно начать!» – рассказала Нина Чернышова.
Призеры конкурса «Флагманы образования. Школа» получат возможность повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, войти в кадровый резерв и посоревноваться с управленческими командами школ из всех регионов страны.

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