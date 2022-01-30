В Волгоградской области второй месяц разыскивают 83-летнюю бабушку

Происшествия 30.01.2022 09:18
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30.01.2022 09:18
В Волгоградской области вот уже второй месяц не могут найти пропавшую пенсионерку. Как сообщили ИА «Высота 102» в поисковой группе «Лиза Алерт», 83-летняя Вера Анатольевна Андреева, проживающая во Фролово, пропала еще 20 декабря. С тех пор ее местонахождение неизвестно. Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза карие. Была одета в серую куртку и коричневые сапоги. Женщина нуждается в медицинской помощи. Информацию можно сообщить по телефону 112.
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