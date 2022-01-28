Covid-19

Волгоградские терапевты поставили рекорд на выездах к пациентам на дом

Covid-19 28.01.2022 16:09
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28.01.2022 16:09


Выездные бригады поликлиник в Волгоградской области за сутки посетили 3,5 тысячи пациентов с температурой и явными симптомами гриппа, ОРВИ и коронавируса. Еще столько же заболевших приняли терапевты на своих участках, сообщили в региональном комитете здравоохранения. Всего за минувшие сутки врачи приняли 7 тысяч первичных обращений.
В облздраве добавили, что за последнюю неделю число пациентов с простудной симптоматикой выросло в два раза: 20 января в поликлиники обратились 4,4 тысячи человек, почти половину из которых медики осмотрели на дому. «В регионе принимается ряд системных мер для организации качественной медицинской помощи без посещения поликлиник — к пациентам с температурой и явными признаками заболевания врачей направляют домой», – подчеркнули в профильном комитете.
Помимо выездов врачи работают дистанционно: проводят аудиообзвоны и телемедицинские консультации, чтобы своевременно выписать больничные и отправить заболевшим лекарства на дом. В колл-центр 122 сейчас набирают новых сотрудников, чтобы увеличить число принимаемых звонков. Через колл-центр жители Волгоградской области могут вызвать специалиста на дом или уточнить результаты ПЦР-теста и при необходимости открыть больничный лист. «Дистанционный режим работы будет действовать для заболевших, чтобы не было необходимости стоять в очереди с температурой. В настоящее время готовится к открытию ещё один колл-центр большой колл-центр», – добавили в облздраве. 
Напомним, накануне оперативный штаб утвердил предложение губернатора Андрея Бочарова о предоставлении работникам с легкой простудой трех дней отдыха без больничного. Такое решение, принятое на период пиковых нагрузок в феврале-марте, позволит обеспечить первоочередное оказание медицинской помощи тем, кому этой действительно необходимо. Люди в очередях будут меньше заражать друг друга и смогут быстрее пройти курс лечения и приступить к исполнению своих должностных обязанностей. Сократится и нагрузка на врачей поликлиник.

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