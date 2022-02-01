В Волгоградской области более 70% заявок на догазификацию подано через портал Единого оператора газификации
Главное 01.02.2022 09:01
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01.02.2022 09:01
Жители Волгоградской области активно используют портал Единого оператора газификации (ЕОГ) https://connectgas.ru/ для того, чтобы подать заявку на подключение своих домовладений к голубому топливу. Всего в 2021 году от жителей региона поступило 5397 заявок, из них с портала ЕОГ – 3793 (около 70,3%), через клиентские центры и корпоративный сайт «Газпром газораспределение Волгоград» - 504 (9,3%), портал Госуслуг - 1100 (20,4%) заявок.
Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ домовладения в газифицированном населенном пункте. За собственные средства заявитель приобретает газоиспользующее оборудование, а также выполняет необходимые работы в границах участка.
К заявке необходимо приложить ситуационный план, документы о праве собственности на объект капитального строительства и земельный участок, копии СНИЛС, ИНН, паспорта, а также расчет максимального часового расхода газа, если планируемый объем газопотребления составляет более 7 куб. м. в час.
За прошедший год специалисты компании «Газпром газораспределение Волгоград» перевыполнили план по догазификации, построив сети до границ более 2,1 тыс. домовладений.
Жители региона могут обратиться с любым вопросом, касающимся догазификации, в подразделения ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО «Волгоградгоргаз». Вся информация доступна на сайте https://34gaz.ru/soc-gaz/
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