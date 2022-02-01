



Жители Волгоградской области активно используют портал Единого оператора газификации (ЕОГ) https://connectgas.ru/ для того, чтобы подать заявку на подключение своих домовладений к голубому топливу. Всего в 2021 году от жителей региона поступило 5397 заявок, из них с портала ЕОГ – 3793 (около 70,3%), через клиентские центры и корпоративный сайт «Газпром газораспределение Волгоград» - 504 (9,3%), портал Госуслуг - 1100 (20,4%) заявок.

Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ домовладения в газифицированном населенном пункте. За собственные средства заявитель приобретает газоиспользующее оборудование, а также выполняет необходимые работы в границах участка.

К заявке необходимо приложить ситуационный план, документы о праве собственности на объект капитального строительства и земельный участок, копии СНИЛС, ИНН, паспорта, а также расчет максимального часового расхода газа, если планируемый объем газопотребления составляет более 7 куб. м. в час.

За прошедший год специалисты компании «Газпром газораспределение Волгоград» перевыполнили план по догазификации, построив сети до границ более 2,1 тыс. домовладений.