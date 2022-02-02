Общество

Нефтяники почтили память защитников Сталинграда

Общество 02.02.2022 15:23
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02.02.2022 15:23


Сотрудники РИТЭКа возложили цветы к военным мемориалам, провели информационно-патриотическую акцию, вручили ветеранам предприятия цветы и подарки.
В мероприятиях, приуроченных к 79-й годовщине Победы в Сталинградской битве, традиционно приняли участие сотрудники дочерних предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» Волгоградской области. Отдать дань памяти погибшим героям – такая же незыблемая традиция, как забота о ветеранах, воспитание уважения молодежи к подвигу солдат. Нефтяники возложили венки и цветы к военным мемориалам: Вечному огню на площади Павших Борцов и на главной высоте России. 
Ренат Нургалиев, генеральный директор ООО «РИТЭК»: «Ежегодно РИТЭК принимает участие в памятных мероприятиях, посвященных победе в Сталинградской битве, в Великой Отечественной войне. Мы приходим сюда вместе с семьями, детьми, привлекаем молодежь. Очень важно, чтобы они помнили о войне, гордились своими предками и смогли рассказать о подвигах героев следующим поколениям. Традиционно в эти дни мы поздравляем со знаменательной датой наших ветеранов - защитников Сталинграда, посвятивших много лет работе в нефтяной отрасли. От всей души поздравляю жителей и гостей города с этим великим праздником и желаю всем мира, здоровья и добра!».
Накануне знаменательной даты региональный Совет молодых специалистов ЛУКОЙЛа под руководством председателя, ритэковца Мергена Абушинова совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва» провели информационно-патриотическую акцию на Аллее Героев, Мамаевом кургане, у Музея-панорамы «Сталинградская битва». 
Жителям и гостям Волгограда рассказали о коренном переломе на берегах Волги в ходе Второй мировой, раздали подготовленные буклеты с исторической справкой о главных вехах великого сражения, интересными фактами о скульптуре «Родина-мать зовет».
 
«Это уже не первая акция, которую мы проводим совместно с музеем-заповедником «Сталинградская битва». Мы живем в городе-герое, и наша обязанность – помнить и чтить подвиги предков, воспитывать чувство гордости у молодого поколения. Именно поэтому Совет молодых специалистов ЛУКОЙЛа активно участвует в подобных мероприятиях, инициирует их проведение. Мы обязательно продолжим работать в данном направлении, – подчеркнул председатель Совета молодых специалистов Волгоградского региона группы «ЛУКОЙЛ» Мерген Абушинов.
После успешного прошлогоднего старта в этом году к акции подключились представители всех волгоградских предприятий группы «ЛУКОЙЛ». Соблюсти историческую достоверность им помогли сотрудники музея-заповедника.
«Мы уже не первый год сотрудничаем с РИТЭКом в проведении мероприятий, посвященных победе в Сталинградской битве, в Великой Отечественной войне. Сохранение памяти о нашем героическом прошлом – прямая обязанность музея. И очень важно, что в этом направлении нам помогает не только государство, но и частные структуры, такие, как РИТЭК, – отметила заведующая информационно-издательским отделом Музея-заповедника «Сталинградская битва» Ирина Скорченко. 
Специально подготовленные буклеты с интересными фактами о скульптуре «Родина-мать зовет!» и исторической справкой стали хорошим напоминанием о событиях сражения, перевернувшего ход войны.
«В буклетах, которые нам раздали, очень важная информация. Мы их прочтем вместе с детками, чтобы они имели представление об этой серьезной дате – 2 февраля, о событиях, которые происходили в нашем славном городе. Конечно, в детях нужно воспитывать патриотизм. Здорово, что проводятся такие акции», – рассказала волгоградка Ксения Медведева.
Также гости и жители города получили от молодых нефтяников цветы для возложения к Вечному огню на Аллее Героев и в Зале Воинской Славы на Мамаевом Кургане. Сотни красных гвоздик стали символом уважения к подвигу павших защитников города-героя.
В публикации использованы фото Геннадия Бисенова.

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