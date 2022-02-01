



Над масштабным проектом по исследованию подвигов и судеб героев Великой Отечественной войны работают кадеты и педагоги-наставники Волгоградского кадетского корпуса Следственного комитета Российской Федерации имени Фёдора Фёдоровича Слипченко. «В настоящее время ведется работа по изучению жизненного, в том числе боевого пути, нашего земляка, доблестного снайпера Сталинградской битвы Александра Фролова, который до войны проживал в посёлке Нижний Тракторный по соседству с местом, где расположен наш кадетский корпус», - сообщил ИА «Высота 102» в канун Дня Победы под Сталинградом директор учебного заведения лейтенант юстиции Алексей Пиндыч.





На фронт Фролов ушёл добровольцем в 1941 году, хотя ему тогда ещё не исполнилось 18-ти лет. «В сражающемся Сталинграде юный Саша стал участником слёта лучших снайперов. А командарм 65-армии генерал Павел Иванович Батов присвоил ему звание младшего лейтенанта и поручил руководство взводом стрелков, - рассказывают в кадетском корпусе. - В его учётной карточке есть запись: «С 1941 по 1945 год от рядового красноармейца вырос до командира роты автоматчиков и взвода снайперов. Лично на Донском направлении и под Сталинградом убил 242 немецких солдата и офицера, пленил целый штаб вражеского полка, в том числе полковника и 9 офицеров».

«Истинный патриот, настоящий воин, человек непростой судьбы, - говорит Алексей Пиндыч. – Кадеты и их наставники настроены на завершение кропотливой работы. Сейчас ребята знакомятся с архивными документами, им нужно выяснить подробности фронтовой биографии Александра Фролова, раскрыть секрет его выдающихся снайперских достижений, глубже узнать о нём как о личности с активной позицией патриота».





Ещё одно исследование, которое выполняют кадеты вместе с преподавателями и воспитателями, носит краеведческий характер. Ведь известно, что в окрестностях нашего кадетского корпуса в 1942 -1943 годах шли яростные бои. И сейчас ребята готовятся представить результаты своей поисковой работы по теме «Героическая оборона Северного бастиона в период Сталинградской битвы: маршруты и судьбы». Проект посвящён 120-летию со дня рождения героя Сталинградской битвы, командующего 124 отдельной стрелковой бригадой Сергея Фёдоровича Горохова. Бойцы группы полковника С.Ф. Горохова стояли здесь насмерть, и фашистская махина, обрушившаяся на защитников этой земли, не смогла подавить подлинный героизм советских воинов.

«Традиция патриотического поиска в нашем образовательном учреждении насчитывает не одно десятилетие. Она заложена в 70-е годы прошлого века участником Сталинградской битвы, Народным учителем СССР Фёдором Фёдоровичем Слипченко, чье имя носит Кадетский корпус, - рассказывает Алексей Пиндыч. - Результаты поисковой работы наших предшественников бережно сохраняются в военно-историческом клубе музея. Эта работа не прекращается, и музейные фонды пополняются новой информацией по итогам изучения подвига защитников Сталинграда. Поисково-краеведческая работа по изучению и увековечению памяти о советских воинах, боевом пути частей и соединений, совершивших Сталинградское чудо, - один из важнейших аспектов воспитательно-образовательного процесса».