В Волгограде запускают спецавтобусы для рабочих завода

Общество 27.01.2022 11:33
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27.01.2022 11:33
В Волгограде с 31 января начнут функционировать автобусные рейсы для горожан, которые работают в ночную смену на ОАО «Волгограднефтемаш». Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, расписание было разработано совместно с руководством предприятия.
Так, в 23:40 от конечной остановки «Комплекс Юбилейный» автобус маршрута №2 проследует до улицы Автомобилистов и далее на улицу Электролесовская. К проходным предприятия автобус прибудет в 00:30. После чего по улице Краснопресненской доедет до проспекта Университетский и до конечной остановки «Комплекс Юбилейный».
Рабочих, которые живут в северной части Волгограда, будет доставлять на предприятие спецрейсом автобуса №55. Он прибудет на остановку «Завод им. Петрова» в 00:32, после направится до конечной остановки «Детский центр».
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