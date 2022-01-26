В сети разоблачили фейк о грядущем локдауне в Волгоградской области

Общество 26.01.2022 16:50
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26.01.2022 16:50
Растиражированные в соцсетях и мессенджерах сообщения о грядущем локдауне в Волгоградской области оказались банальным фейком, не имеющим ничего общего с реальностью. Информацию о введении нерабочих дней с 1 по 17 февраля опровергло одно из изданий города Волжский, на которое ссылались авторы дешевой подделки, оформленной в виде скриншота поста в соцсетях.
«По соцсетям недалекие граждане в пабликах распространяют якобы со ссылкой на Волжский.ру информацию о «локдауне», – говорится в заявлении редакции в telegram-канале. – Официально заявляем: Волжский.ру никогда не писал такого текста и никакого локдауна вводиться не будет. Более того, гении вбросов взяли наш старый текст от ноября 2021 года и немного видоизменили его, чтобы было похоже на наш стиль. Будьте внимательны, доверяйте официальным СМИ».
Напомним, на минувшей неделе оперативный штаб под председательством губернатора Андрея Бочаров принял ряд новых мер, призванных ограничить распространение омикрон-штамма коронавируса. В их числе – перевод 30 и более процентов работников на удаленный режим, развертывание 10 тысяч инфекционных коек, передача автомобилей чиновников и депутатов врачам. Речи о введении нерабочих дней не шло.
Сегодня глава региона предложил работодателям в Волгоградской области давать приболевшим работникам освобождение от работы на три дня без больничного листа, чтобы уменьшить очереди в поликлиниках.
«Это социальная ответственность работодателей и они понимают, насколько нужно поддержать сегодня работников, чтобы сохранить и предприятие, и экономику Волгоградской области, и здоровье, и жизнь работников, – прокомментировала предложение губернатора председатель Общественной палаты Волгоградской области Татьяна Гензе. – Минздравом разработана памятка, благодаря которой сотрудники будут знать свои шаги и действия; алгоритм правильного юридического оформления этих дней, потому что отсутствующего работника надо заменить на рабочем месте, а также весь спектр тех шагов, которые должен сделать работодатель, взаимодействуя с профсоюзами и органами власти, чтобы как можно быстрее прекратить распространение пандемии».
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