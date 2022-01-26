В Волгоградской области после скандала сменили главного врача больницы

Общество 26.01.2022 18:37
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26.01.2022 18:37
Главным врачом Городищенской ЦРБ Волгоградской области назначен Егор Полукеев. Приказ о его назначении подписан в комитете здравоохранения Волгоградской области 25 января, сообщает ИА "Высота 102". Егор Юрьевич Полукеев ранее занимал должность заместителя главного врача. С декабря 2021 года он исполнял обязанности руководителя медучреждения.
Ранее главным врачом Городищенской ЦРБ был Олег Вахрушев. В октябре прошлого года в больнице, которая работала как ковидный госпиталь, разразился скандал – пациенты заявили о перебоях с кислородом в медучреждении. В обкомздраве впоследствии опровергли проблемы с поставкой кислорода в больницу.
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