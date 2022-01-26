В Волгоградской области после скандала сменили главного врача больницы





Главным врачом Городищенской ЦРБ Волгоградской области назначен Егор Полукеев. Приказ о его назначении подписан в комитете здравоохранения Волгоградской области 25 января, сообщает ИА "Высота 102". Егор Юрьевич Полукеев ранее занимал должность заместителя главного врача. С декабря 2021 года он исполнял обязанности руководителя медучреждения.

Ранее главным врачом Городищенской ЦРБ был Олег Вахрушев. В октябре прошлого года в больнице, которая работала как ковидный госпиталь, разразился скандал – пациенты заявили о перебоях с кислородом в медучреждении. В обкомздраве впоследствии опровергли проблемы с поставкой кислорода в больницу.



