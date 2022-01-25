Волгоградская область получила 1440 доз "Спутника-М" для детей











Волгоградская область получила 1440 компонентов вакцины для детей «Спутник-М». Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявила на сегодняшнем брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Елена Краснова. По ее словам, вакцина распределена между поликлиниками и детскими больницами Волгограда, Волжского и Камышина. Так, желающие могут привиться этой вакциной в детских поликлиниках №1, 6 и 16 и в детской больнице №1 в Волгограде, в детской поликлинике №2 в Волжском и в детской больнице Камышина. По словам Елены Красновой, противопоказаний к вакцинации детей от 12 лет очень мало – это гиперчувствительность к одному из компонентов препарата и тяжелые аллергические реакции в анамнезе. Зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области подчеркнула, что детей с 12 лет будут прививать только с согласия одного из родителей или опекуна, а подростки с 15 лет могут сами принять решение. Если ребенок перенес острое инфекционное или неинфекционное заболевание, то должно пройти от двух до четырех недель перед вакцинацией от коронавируса. Если, например, он легко переболел ОРВИ или желудочное заболевание, то можно и не ждать 2-4 недель, заверила Елена Краснова. При этом детей перед прививкой будут обязательно осматривать в вышеперечисленных медучреждениях. «Дети переносят поствакцинальные реакции гораздо легче взрослых», - заверила зампредседателя комитета здравоохранения Волгоградской области. Она призналась, что власти, получив первую партию вакцины для детей, намерены изучить спрос и посмотреть, как и в других регионах, которые также получили «Спутник-М», «как они прививаются». По ее словам, вакцина «Спутник-М» эффективна от нового штамма коронавируса – «омикрона». Так, специалисты отмечают, что вакцина "Спутник-М" представляет собой пятикратно облегченный вариант препарата для взрослых "Спутник V". Данной концентрации достаточно для выработки необходимого для защиты от коронавируса уровня антител.



