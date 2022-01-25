Волгоградская полиция распутала дело о масштабной контрабанде наркотиков из Украины





Девять жителей Украины в возрасте от 19 до 34 лет, вступивших в преступную группировку по контрабанде наркотиков, предстанут перед Балашихинским городским судом Московской области. Следователи Главного следственного управления МВД России по Волгоградской области собрали неопровержимые доказательства на контрабандистов, несмотря на то, что один из них не признал свою вину, сообщили в пресс-службе Главка. Им грозит до 20 лет колонии.

Следователи выяснили, что обвиняемые вступили в ОПГ, которая выращивала коноплю и изготавливала из нее марихуану на территории Украины. Наркотики затем незаконно переправлялись в Россию, где их развозили по различным городам. В частности, девять фигурантов уголовного дела с января 2019 года по июль 2020 года занимались производством марихуаны, ее транспортировкой к месту хранения, фасовкой и раскладкой по тайникам в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Волгограде и Московской области.

В июле 2020 года оперативники задержали мужчин с 4,3 килограммами марихуаны при попытках ее сбыта. В ходе дальнейшего расследования полиция выяснила, что члены ОПГ успели легализовать более 4,3 млн рублей, «заработанных» на контрабанде наркотиков.

«В отношении подозреваемых, в зависимости от роли каждого из них, следователями возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ – «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») организованной группой в крупном размерах», ч. 2 ст. 210 УК РФ – «Участие в преступном сообществе», ч. 4 ст. 174-1 УК РФ – «Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в особо крупном размере», – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Задержанных суд отправил в СИЗО. Во время расследования следователи допросили более 50 свидетелей, провели свыше 300 судебных экспертиз, осмотрели большое количество веществ, предметов, документов и устройств, изъятых в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.