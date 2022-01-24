



Более 2,8 тыс. работодателей волгоградского региона, на предприятиях и организациях которых трудятся порядка 243 тысяч человек, предусмотрели для своих сотрудников стимулирующие к прохождению вакцинации меры. Для сравнения: в ноябре прошлого года таких работодателей насчитывалось меньше, около 2,5 тысячи. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области, их уже внедрили 2812 работодателей региона, при этом большинство из них предоставляют своим сотрудникам отгулы или дополнительные дни к отпуску. Кроме того, в 162-х организациях за прохождение вакцинации премируют, при этом о размере премий не сообщается. Еще 152 работодателя применяют иные механизмы, например, оплачивают проезд в пункты вакцинации.

К слову, возможность предоставлять привитым работникам дополнительный день отдыха, применять иные стимулирующие меры предусмотрена в рамках Трудового кодекса РФ. Установить соответствующие условия и порядок работодатели вправе с учётом своего финансово-экономического положения.